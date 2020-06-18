На ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" потратят 251,4 млн рублей

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Центр судоремонта "Звездочка" заключит контракт суммой в 251,4 млн рублей на ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов", на котором в декабре прошлого года произошёл пожар, следует из данных портала госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик выполнит ремонт корпусных конструкций надстройки корабля, а также очистку и покраску её правого борта общей площадью в 2050 тыс. кв. метров. В задачи исполнителя войдёт также поставка лакокрасочных материалов и установка строительного оборудования, в том числе монтаж и демонтаж лесов.

Работы должны быть выполнены до 31 августа 2022 года, следует из технического задания. Срок действия контракта истекает 30 ноября 2022 года.

В соответствии с документацией, на участие в тендере заявился единственный участник, наименование которого не указано. Первоначально заявленная "Звездочкой" цена работ по контракту составляла 252,5 млн рублей, однако в результате предконтрактных переговоров она была снижена до 251,4 млн рублей.

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Как сообщил "Интерфаксу" 3 апреля глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, пожар нанес единственному российскому авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей. По оценкам Рахманова, корабль вернется в состав флота в 2022 году, но из-за необходимости устранения последствий пожара - на пять-шесть месяцев позже прежнего плана.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.