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WarSpot

StormBreaker: бомба, которой всё по плечу

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Источник изображения: warspot.ru

ВМС США протестировали новую авиабомбу, для которой практически не существует помех. Вчера, 16 июня, портал flightglobal.com сообщил о том, что истребитель F/A-18E/F Super Hornet успешно испытал боеприпас GBU-53/B StormBreaker.

«StormBreaker — единственное оружие, которое позволяет пилотам поражать движущиеся цели в плохую погоду или при наличии пыли и дыма в этом районе. Когда StormBreaker будет официально принят на вооружени, пилоты Super Hornet смогут использовать плохую видимость в своих интересах», — заявила Кристи Стагг, директор программы StormBreaker.

Производство бомб GBU-53/B

Источник изображения: defence-blog.com

Компания Raytheon Air Warfare Systems начала поставки новых боеприпасов американской армии ещё в 2018 году. Из-за ряда обнаруженных недостатков (недоработок в программном обеспечении, проблем с фиксатором складных крыльев и других) серийное производство было временно приостановлено. Теперь же, после успешных испытаний, новые бомбы уже в ближайшее время официально поступят на вооружение ВМС и ВВС США.

Разработка бомбы Small Diameter Bomb II, также известной как GBU-53/B, стартовала в 2006 году. В 2015 году Минобороны США заказало опытную партию боеприпасов (144 единицы), а в 2018 году стартовало их серийное производство. В ВВС США также планируют вооружать бомбами GBU-53/B самолёты -35A, а командование американских ВМС намерено оснащать ими истребители -18.

GBU-53/B StormBreaker, ранее известная как SDB II (Small Diameter Bomb II), является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Ключевая особенность StormBreaker заключается в системе наведения, которая использует сразу три способа нацеливания — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку. Бомба может обмениваться данными с самолётом во время полёта (что позволяет перенацелить её уже после сброса) и способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что GBU-53/B частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
GBU-39
Super Hornet
Компании
Raytheon
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