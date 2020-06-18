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Российская газета

Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа

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Источник изображения: Dmitry Pichugin/wikimedia.org

17 июня 1982 года совершил первый полет опытный одноместный ударный вертолет В-80 (изделие 800), который позже получил название Ка-50 "Черная акула". Так его стали называть после выхода в 1993 году фильма со схожим названием, в котором участником был вертолет Ка-50.

В семидесятых годах основным боевым вертолетом в СССР был Ми-24. Но он так и не стал "летающим БМП", способным перевозить десант. Военные редко использовали грузовую кабину, а она увеличивала массу и габариты машины, что ограничивало его ударные характеристики.

Поэтому ЦК КПСС издало постановление о создании ударного вертолета нового поколения. За заказ боролись два ОКБ - Миля и Камова. У последнего был опыт создания вертолетов соосной схемы расположения винтов. Это и взяли за основу в работе над новым образцом.

В 1981 году ОКБ Камова защитило свой эскизный проект (бортовой № 010). К 1982 году был готов первый прототип. 17 июня 1982 года В-80 впервые взлетел. Управлял вертолетом летчик-испытатель Герой Советского Союза Николай Бездетнов.

Был готов и вертолет ОКБ Миля - Ми-28. Но в 1983 году военные вместе с правительством СССР сделали выбор в пользу В-80. Они отметили данный вертолет, как машину с более лучшими летно-техническими характеристиками. Превосходство над Ми-28 продемонстрировали и 27 испытательных полетов В-80. В октябре 1984 года подписали приказ о подготовке серийного производства камовской машины.

В сентябре 1985 года провели второй этап сравнительных испытаний В-80 и Ми-28. Комиссия Минобороны приняла окончательное заключение о выборе В-80 в качестве серийного ударного вертолета.

С 1990 по 1993 год Ка-50, так уже назывался вертолет, прошел два этапа госиспытаний. 28 августа 1995 года вертолет приняли на вооружение.

Ка-50 - двухдвигательный одноместный вертолет с соосным расположением несущих винтов. Оснащен прямым крылом относительно большого удлинения и развитым вертикальным и горизонтальным оперением.

Кабина пилота герметизирована и бронирована. Обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибром до 12,7 миллиметра и осколков снарядов калибром до 23 миллиметров. Общая масса брони - 350 килограммов.

Вертолет оснащен несъемной одноствольной автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров. Максимальный боекомплект пушки составляет 460 патронов. На вертолете стоит и ракетное вооружение. Он также способен нести широкую номенклатуру бомбового вооружения.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А42
Ка-50
Ми-24
МИ-28
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2 комментария
№1
18.06.2020 05:49
Ни к чему хорошему кроме лишней траты бюджетных средств все эти эксперименты так и не привели.
В полках и бригадах АА "сборная солянка"  из 5-6 типов вертолетов с разной авионикой, с принципиально разными конструкциями планера, гидравлики, приводов и исполнительных мехнизмов, разные системы вооружения.
Сколько в каждой части требуется учить и содержать    специалистов, инженеров и техников,  сколько типов учебных тренажеров необходимо закупать и обслуживать?

Это натуральное умышленное вредительство, направленное на снижение боеспособности АА и требующее коллосальных затрат на обслуживание разнотипной техники , создание для каждого из 5-6 типов вертолетов складов запчастей, расходных материалов, ГСМ, вооружений, ракет и боеприпасов.

Основным ударным вертолетом для сухопутных войск военные  выбрали Ми-28НМ, испытали на нем самое совершенное вооружение и теперь Ка-52М в роли догоняющего.

Самым здравым решением должна стать перераспределение разнотипной техники и формирование полков/бригад АА на одном-двух типах вертолетов.
-Ударно-штурмовые  полки на базе Ми-28/Ми-24 (40ед. 2эскадрильи) - 12 полков, 480ед.
-Транспортно-десантные полки /бригады на Ми-38/Ми-8  (40-60ед. 2-3 эскадрильи)- 12 полков, 600-720ед.
-Отдельные военно-транспортные эскадрильи окружного подчинения на Ми-26.
Все Ка-52 передать флоту для формирования полков и отдельных ударно-штурмовых эскадрилий в составе корпусов береговой обороны.

На базе имеющихся 60 ед. Ми-35 и 120 ед. Ми-8АМТШ сфомировать три вертолетных десантно-штурмовых полка для трех десантно-штурмовых дивизий ВДВ.
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№2
18.06.2020 08:16
Цитата, штурм сообщ. №1
Все Ка-52 передать флоту для формирования полков и отдельных ударно-штурмовых эскадрилий в составе корпусов береговой обороны.

...в горы еще можно.
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