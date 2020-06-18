Войти
Российская газета

Названа цена ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов"

265
0
0
Источник изображения: rg.ru

На единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" продолжается ремонт. В ближайшее время его ждут работы на корпусных конструкциях надстройки корабля. Центр судоремонта "Звездочка" на портале госзакупок выставил условия контракта.

Сумма контракта оценивается в 251,4 миллиона рублей, пишет "Интерфакс". В техническом задании отмечается, что на авианосце выполнят не только ремонт корпусных конструкций надстройки корабля, но и покрасят правый борт общей площадью в 2050 тысяч квадратных метров. Кроме того, исполнитель должен будет приобрести лакокрасочные материалы, установить строительное оборудование, леса, а потом их демонтировать.

"РГ" уже писала о том, что в октябре 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске, где находился корабль, случилось ЧП. Упали два крана, в том числе один на палубу "Адмирала Кузнецова". Затонул плавучий док ПД-50. Пострадал и авианосец. А 12 декабря 2019 года на "Адмирале Кузнецове" случился пожар. Предварительно, причиной стали сварочные работы. Тогда погибли два человека, 14 пострадали.

Что касается ремонта авианосца, то заявленные в техзадании работы должны завершить до 31 августа 2022 года. Как ранее заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, "Адмирал Кузнецов" вернется в состав ВМФ России в 2022 году.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
18.06.2020
На ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" потратят 251,4 млн рублей
16.12.2019
Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" продолжается
29.12.2018
Упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" кран полностью убран
29.10.2018
Россия из "железного корыта" сделала авианосец
06.03.2017
Ремонт с модернизацией авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется до июля 2017 года
08.06.2016
Под авианосец "Адмирал Кузнецов" построят уникальный док
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?