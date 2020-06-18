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Российская газета

Для Минобороны России создадут новый спутник

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Источник изображения: Игорь Курсков/РИА Новости

Перспективный космический аппарат разрабатывает для Минобороны России реутовское НПО машиностроения. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли уточнил, что речь идет о разведывательном космическом аппарате.

Ранее НПО машиностроения сообщило о старте общественных слушаний, чтобы оценить влияние на окружающую среду при запуске спутника с космодрома Плесецк.

В советские времена компания занималась разработкой ракеты-носителя "Протон", боевой пилотируемой космической станции "Алмаз", истребителя спутников ИС, космических аппаратов морской разведывательной системы "Легенда", тяжелой космической станции "Протон". В российский период там разработали ракету-носитель легкого класса "Стрела", радарные спутники дистанционного зондирования Земли серии "Кондор" и студенческие спутники "Бауманец".


Яна Шамаева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
Плесецк
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