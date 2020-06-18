Для Минобороны России создадут новый спутник

Перспективный космический аппарат разрабатывает для Минобороны России реутовское НПО машиностроения. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Источник агентства в ракетно-космической отрасли уточнил, что речь идет о разведывательном космическом аппарате.

Ранее НПО машиностроения сообщило о старте общественных слушаний, чтобы оценить влияние на окружающую среду при запуске спутника с космодрома Плесецк.

В советские времена компания занималась разработкой ракеты-носителя "Протон", боевой пилотируемой космической станции "Алмаз", истребителя спутников ИС, космических аппаратов морской разведывательной системы "Легенда", тяжелой космической станции "Протон". В российский период там разработали ракету-носитель легкого класса "Стрела", радарные спутники дистанционного зондирования Земли серии "Кондор" и студенческие спутники "Бауманец".

Яна Шамаева