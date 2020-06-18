Deutschlandfunk (Германия): Россия раскритиковала новый статус сотрудничества Украины с НАТО

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новое более тесное сотрудничество Украины с НАТО никоим образом не способствует укреплению безопасности в Европе. По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО вблизи своих границ и примет меры предосторожности, передает Deutschlandfunk.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новое более тесное сотрудничество Украины с НАТО никоим образом не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО вблизи своих границ и примет необходимые меры предосторожности, передает Deutschlandfunk.

Несколько дней назад НАТО объявила, что включает Украину в так называемую Программу расширенных возможностей. Это позволит стране больше участвовать в военных учениях НАТО и партнерских программах, а также обеспечит доступ к определенной секретной информации Североатлантического альянса.