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Deutschlandfunk (Германия): Россия раскритиковала новый статус сотрудничества Украины с НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новое более тесное сотрудничество Украины с НАТО никоим образом не способствует укреплению безопасности в Европе. По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО вблизи своих границ и примет меры предосторожности, передает Deutschlandfunk.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что новое более тесное сотрудничество Украины с НАТО никоим образом не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе. По его словам, Россия внимательно следит за действиями НАТО вблизи своих границ и примет необходимые меры предосторожности, передает Deutschlandfunk.

Несколько дней назад НАТО объявила, что включает Украину в так называемую Программу расширенных возможностей. Это позволит стране больше участвовать в военных учениях НАТО и партнерских программах, а также обеспечит доступ к определенной секретной информации Североатлантического альянса.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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