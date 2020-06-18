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ЦАМТО

Испытатель рассказал о подготовке летчиков на Як-130

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Як-130
Як-130.
Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ЦАМТО, 17 июня. Полученный в ходе обучения на УБС Як-130 опыт позволяет осваивать истребители пятого поколения, сообщил в интервью "РИА Новости" летчик-испытатель корпорации "Иркут" (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.

"Сегодня на этой машине обучаются будущие летчики-истребители ВКС России. Опыт, который они получают на Як-130, позволяет им легко осваивать истребители четвертого и пятого поколения, в том числе и сверхманевренные самолеты", – сказал он.

Собеседник агентства добавил, что зарубежные заказчики используют Як-130 не только как учебный, но и как легкий боевой самолет. "Все без исключения иностранные летчики, летающие на Яках, очень ценят его, с одной стороны, за отличные летные качества и, с другой, за простоту. Но все сразу становятся серьезными, когда впервые видят самолет с подвешенной пушкой, 500-кг бомбами, парой ракет и помеховыми контейнерами. У самолета есть большой модернизационный потенциал, особенно в части бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения", – отметил О.Мутовин.

Как напоминает агентство, двухместный реактивный Як-130 разработан ОКБ им. А.С.Яковлева (входит в состав "Иркута"). Серийно выпускается на ИАЗ – филиале корпорации. Выбран в качестве базового для основной и повышенной подготовки военных летчиков России на самолеты последних поколений. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, составляет 3 т. У самолета, по заявлению разработчика, высокий ресурс и низкая стоимость эксплуатации.

В 2019 году генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь сообщал в интервью "РИА Новости", что Як-130 может быть модернизирован после подписания соответствующего контракта с заказчиком. По его словам, такие переговоры на тот момент велись. С кем именно, он не уточнил.

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Россия
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Як-130
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