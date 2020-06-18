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ЦАМТО

В России планируют разработать новую боевую экипировку на замену "Ратнику"

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Опытный образец перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник"
Опытный образец перспективной боевой экипировки нового поколения типа "Ратник".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

ЦАМТО, 17 июня. Техническое задание на разработку боевой экипировки третьего поколения на замену "Ратнику" может быть сформировано к декабрю, сообщил в интервью "РИА Новости" генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") Альберт Баков.

"Думаю, что к декабрю в Минобороны РФ будет сформировано тактико-техническое задание на разработку боевой экипировки 3-го поколения, которая предварительно получила название "Сотник". В нее войдут совершенно новые средства индивидуальной защиты и боеприпасы", – цитирует "РИА Новости" А.Бакова.

По его словам, плановые сроки опытно-конструкторских работ назначены на 2020-2023 годы. "По некоторым направлениям создания экипировки третьего поколения, считаю, необходимо еще провести научно-исследовательские работы", – уточнил руководитель предприятия.

А.Баков подчеркнул, что после утверждения тактико-технического задания Министерство обороны РФ приступит к процедуре определения исполнителя. "Предприятия "Ростеха", в частности, ЦНИИТОЧМАШ, который был головным при разработке "Ратника", имеют все необходимые компетенции и производственные мощности для создания боевой экипировки нового поколения", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это реально должно быть новое поколение, потому что совершенствование уже созданного не решит вопрос. "Да, мы можем уменьшить вес, увеличить защищенность, но это не новое поколение, это будет глубокая модернизация. А мы говорим о том, что экипировка должна сильно измениться. Она должна давать больше защищенности не только жизненно важных органов бойца, а его всего целиком. Это очень серьезный вопрос, который мы отрабатываем", – сказал А.Баков.

Собеседник агентства добавил, что рассматриваются три важных направления в создании экипировки третьего поколения: жизнеобеспечение, робототехника и новые материалы.

Как напоминает "РИА Новости", комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения – от минус 40 до плюс 50 град. С. Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое – не менее трех суток. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В сентябре 2019 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что "Ратником" снабжены 70% военнослужащих войск.

Агентство "РИА Новости" отмечает, что работа над боевой экипировкой второго поколения "Ратник", в которой участвовало почти 80 предприятий (головное – ЦНИИТОЧМАШ), продолжалась около четырех лет. В 2014 году "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологические разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток, был принят на вооружение.

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