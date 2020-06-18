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ТАСС

Модуль "Наука" для МКС планируется отправить на Байконур в июле 2020 года

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Как сообщили в Роскосмосе, работы идут по графику

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Испытания в барокамере многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", предназначенного для Международной космической станции (МКС), завершатся 22 июня. Планируется, что он будет отправлен на Байконур в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"Работы идут по графику, в настоящий момент проходят испытания баков. Плановый выход из камеры - 22 июня 2020 года", - приводятся слова генерального конструктора КБ "Салют" Сергея Кузнецова в сообщении Роскосмоса.

По его словам, на космодром Байконур МЛМ "планируется отправить в июле 2020 года". Как уточнили в Роскосмосе, испытания модуля "Наука" в барокамере проходят с положительным результатом. В частности на прошлой неделе специалисты ракетно-космической отрасли завершили испытания на герметичность корпуса и стыковочных агрегатов. До этого было подтверждено функционирование пневмо-гидросистемы двигательной установки, наружных гидравлических контуров.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
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