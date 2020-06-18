Ручная артиллерия: NI оценил самый мощный советский карабин КС-23

Журнал The National Interest оценил мощь советского крупнокалиберного карабина КС-23.

Обозреватель The National Interest Калеб Ларсон посвятил материал "возможно, самому большому дробовику когда-либо созданный в СССР и России" КС-23. Автор отмечает, что больше он похож на малокалиберную артиллерийскую установку.

23-миллиметровый КС-23 легко затмевает меньший, но вездесущий дробовик 12 калибра, диаметр ствола которого составляет 18,5 миллиметра.

Огромный КС-23 был разработан для МВД СССР. В статье делается акцент на одной из его основных функций - пресечении массовых беспорядков. Однако кроме этого карабин предназначался для поддержки штурмовых групп при захвате особо опасных преступников.

Вместо того чтобы производить новые стволы, конструкторы использовали для КС-23 две укороченные 23-миллиметровые авиационные пушки. Они были нарезными, а не гладкоствольными, поэтому дробовик был классифицирован как карабин. При этом у оружия пистолетная рукоятка.

Было создано несколько вариантов КС-23. Стандартный и оригинальный вариант имели фиксированный деревянный приклад. Как и другие ружей, патроны загружались через трехстворчатый трубчатый магазин под стволом. Это ограничивало возможности КС-23 всего лишь четырьмя зарядами.

В дополнение к различным резиновым или пластиковым пулям для разгона толпы использовались также 23-миллиметровые газовые и электрошоковые патроны.

Более поздние модификации КС-23 были несколько улучшены. Их оснастили съемным тяжелым проволочным прикладом и семизарядным магазином.

Существует также гражданская версия карабина, предназначенная для охоты, с различными видами боеприпасов. В том числе с массивными 23-миллиметровыми свинцовыми пулями для уничтожения крупной дичи.

Помимо России, КС-23 также используется в некоторых странах Центральной Азии и в Северной Корее.

Американских читателей автор предупреждает: "Не надейтесь получить его в ближайшее время. Из-за большого диаметра ствола оружие запрещено федеральным законом США".

Олег Корякин (Казань)