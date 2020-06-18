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Военно-промышленный курьер

Раскинулось «Небо» широко

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Источник изображения: vpk-news.ru

В самом западном российском регионе начались учения радиотехнических подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Балтийского флота.

В рамках учений над Калининградской областью раскинул свои сети радиотехнический полк соединения ПВО БФ, оснащенный современными радиолокационными станциями «Небо», «Гамма» и комплексами средств автоматизации. В тренировках задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и техники.

Специалисты выполняют нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и передаче информации на командный пункт зенитных ракетных подразделений, вооруженных комплексами С-300 и С-400. Радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. Информация об обстановке мгновенно поступает на пункты управления.

Тем временем на другом калининградском полигоне проходит лагерный сбор подразделений радиоэлектронной борьбы армейского корпуса БФ.

Расчеты отрабатывают подавление средств сотовой связи и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами, а также задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации. Кроме того, будут проведены тренировки по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и комплекс мероприятий по сбору и анализу разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ- и УКВ-диапазона.

В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано порядка 200 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Небо РЛК
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