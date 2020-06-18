Войти
Военно-промышленный курьер

«Линию Трампа» будут строить под боком России

321
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В ближайшие дни ожидается встреча президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. Возможная причина - согласовать перемещение американских войск из Германии в Польшу.

Первым эту инсайдеровскую информацию сообщил портал Politico. По данным издания, уже на следующей неделе Дуда отправится в Вашингтон. Politico ссылается на два источника в американской администрации. Один из них сообщил, что польский президент прибудет в США «в ближайшее время», другой же сообщил, что визит Анджея Дуды в Вашингтон может состояться на следующей неделе.

На повестке встречи, по данным СМИ, - переговоры о создании «форта Трамп», то есть постоянной базы американских войск в Польше.

EADaily напоминает, что американский президент накануне подтвердил информацию о сокращении численности своих войск, дислоцированных в Германии. В свою очередь посетивший 15 июня Литву глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможном создании «форта Трамп», сказал: «Я рассчитываю, что декларация от июня 2019 года об увеличении присутствия американских войск в Польше будет реализована. Нет никаких сигналов со стороны администрации США, чтобы быть иначе».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
21.11.2019
Брюссель выжимает из членов альянса 2% ВВП
24.07.2019
Die Welt (Германия): больше внимания России
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
27.02.2019
Fronda (Польша): на что способна Россия сегодня, спустя пять лет после присоединения Крыма?
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 08:23
  • 5
Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики
  • 18.06 08:16
  • 2
Рождение "Акулы": почему на смену Ми-24 выбрали вертолет другого типа
  • 18.06 07:02
  • 2
В России нашли ответ на удар 6 тысяч американских «Томагавков» по Москве
  • 18.06 06:22
  • 1
Forbes (США): в мире 73 000 танков — но какие лучшие?
  • 18.06 06:17
  • 1
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
  • 18.06 04:46
  • 20
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 18.06 02:09
  • 123
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 17.06 23:24
  • 55
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 17.06 20:56
  • 8
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
  • 17.06 19:51
  • 1
Маневры высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant сняли на видео в США
  • 17.06 19:35
  • 1
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
  • 17.06 19:31
  • 4
Российские Бе-200 прибыли в Турцию для помощи в борьбе с пожарами
  • 17.06 19:25
  • 1
Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО
  • 17.06 18:28
  • 35
«Морской старт» продадут государству
  • 17.06 17:16
  • 2097
Как насчёт юмористического раздела?