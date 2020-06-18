«Линию Трампа» будут строить под боком России

В ближайшие дни ожидается встреча президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. Возможная причина - согласовать перемещение американских войск из Германии в Польшу.

Первым эту инсайдеровскую информацию сообщил портал Politico. По данным издания, уже на следующей неделе Дуда отправится в Вашингтон. Politico ссылается на два источника в американской администрации. Один из них сообщил, что польский президент прибудет в США «в ближайшее время», другой же сообщил, что визит Анджея Дуды в Вашингтон может состояться на следующей неделе.

На повестке встречи, по данным СМИ, - переговоры о создании «форта Трамп», то есть постоянной базы американских войск в Польше.

EADaily напоминает, что американский президент накануне подтвердил информацию о сокращении численности своих войск, дислоцированных в Германии. В свою очередь посетивший 15 июня Литву глава МИД Польши Яцек Чапутович, отвечая на вопрос о возможном создании «форта Трамп», сказал: «Я рассчитываю, что декларация от июня 2019 года об увеличении присутствия американских войск в Польше будет реализована. Нет никаких сигналов со стороны администрации США, чтобы быть иначе».