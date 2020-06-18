В китайском Sohu Ирану предложили топить американские авианосцы

Источник изображения: Фейсбук/USS Theodore Roosevelt

В китайском издании Sohu вышел материал, в котором рассматривается вероятность прямого военного конфликта между США и Ираном. В частности, отмечается, что «после победы в Холодной войне над Советским Союзом США надели на себя мантию мирового гегемона» и стараются решать любые вопросы с помощью экономического и военного давления.

Основной ударной силой в отдалённых от США регионах китайский автор считает не только развёрнутые многочисленные военные базы, но и авианосные группы. В статье говорится, что именно с помощью АУГ американцы в своё время наносили удары по Ираку, в конечном итоге превратив страну в руины.

Из материала китайского автора, который предлагает топить американские авианосцы:

Теперь с той же проблемой может столкнуться и Иран. Американцы поднимали в воздух своих самолёты с бортов авианосцев, те разрушили важную инфраструктуру Ирака, иракские ВВС не могли взлететь с аэродромов. Так что же делать Ирану, если и в его отношении США решат применить военную силу? Лучший способ – топить американские авианосцы до того, как с них начнёт подниматься авиация.

Далее автор размышляет над тем, есть ли у Ирана военные средства для уничтожения американских авианосцев, и приходит к выводу, что таких средств сегодня у Ирана нет...

Из статьи:

Огромные 100-тысячетонные американские авианосцы надёжно защищены. АУГ имеют мощную систему ПВО, противоракетные вооружения. Это настоящая железная стена в море. Потопить авианосец помогла бы массированная ракетная атака, но у Ирана нет достаточного количества ракет, которые могли бы прорвать ПВО-ПРО авианосной группы.

Откуда у автора информация о том, что у Ирана нет "достаточного количества" ракет, он, конечно же, не сообщает.

В конечном итоге автор, который сам же фактически предлагает Ирану топить авианосцы ВМС США, приходит к мысли, что если Иран попытается уничтожить американский боевой корабль, то «в итоге участь этой страны окажется ещё хуже, чем участь Ирака». Интересная "логика" по Sohu: чтобы Иран не разрушили США, ему нужно топить американские корабли американских АУГ, но сделать он этого не сможет, значит, страну "всё равно разрушат"...

Комментарий пользователя под ником Сяо Ча:

Так продайте больше оружия Ирану