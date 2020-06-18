Власти США взяли на себя финансовые риски разработчиков вакцины от COVID-19

Власти США берут на себя финансовые риски, с которыми могут столкнуться частные компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса. Об этом представитель Министерство обороны страны высокого ранга сообщил во вторник, 16 июня.

По его словам, в США запущена государственная программа ускоренной разработки от коронавируса под названием «операция невероятная скорость». Она призвана помочь частным компаниям, которые из-за финансовых рисков не готовы разрабатывать вакцины в ускоренном порядке. Таким образом эти риски будет покрывать федеральное правительство.

Чиновник уточнил, что отдача от этих инвестиций для США намного выше с точки зрения спасенных жизней и экономической уверенности для любого отдельного разработчика вакцин. Также он пояснил, что предполагается только снижение финансовых рисков, а не стандартов разработки, безопасности и эффективности вакцины, пишет ТАСС.

Он отметил, что власти намерены производить большое количество доз вакцины, пока продолжаются клинические испытания. Увеличенные производственные мощности будут использоваться для любой вакцины, которая в итоге окажется успешной. Он также высказался о том, когда будет готова вакцина от коронавируса. По его словам, это произойдет в январе 2021 года.

Ранее 16 июня сообщалось, что генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19 научным прорывом.

Ранее в июне американские ученые пришли к выводу, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 можно отнести к медленно эволюционирующим вирусам, что повышает шансы на успех при создании вакцины.