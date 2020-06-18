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Эстонская армия получает грузовые автомобили Volvo FMX

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12 июня 2020 года в Таллине состоялась церемония передачи вооруженным силам Эстонии первой партии из 40 заказанных грузовых автомобилей Volvo FMX c колесной формулой 6х6, приспособленных для перевозки контейнеров. Передача всех заказанных машин будет произведена до конца года.

Первая партия переданных вооруженным силам Эстонии грузовых автомобилей Volvo FMX (6х6), 12.06.2020 (с) министерство обороны Эстонии

Контракт стоимостью 6,9 млн евро на закупку 40 данных машин был заключен Государственным центром оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK) в августе 2019 года. Сами машины были изготовлены на шведском предприятии Volvo, но их оборудование и надстройка были разработаны и установлены в Эстонии филиалом Volvo Trucks Estonia в сотрудничестве с эстонской компанией Pro Lift OÜ, которые разработали и изготовили устройства, которое можно использовать для перевозки как съемных кузовов с крюковым погрузчиком, так и стандартных контейнеров.

Поставленные грузовики Volvo FMX в основном поступят в батальон боевого обеспечения 2-й пехотной бригады и в транспортный батальон Командования обеспечения эстонской армии.

Первая партия переданных вооруженным силам Эстонии грузовых автомобилей Volvo FMX (6х6), 12.06.2020 (с) министерство обороны Эстонии

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  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Эстония
Компании
Volvo
Проекты
2020-й год
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