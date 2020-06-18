Оружие для футуровойны

Если бы у снайпера Зайцева была винтовка с дальностью боя до семи километров. Будет ли она у бойцов IV мировой, гибридной?

В условиях позиционной войны 1914–1918 годов армии всего мира обратили внимание на снайпинг. Уже в 20–30-е годы умение владеть снайперской винтовкой стало элементом боевой подготовки метких стрелков. Вот и сегодня, в пору глобальной гибридной войны с ее операциями спецназа и парамилитарных отрядов боевиков снайперское оружие более чем актуально.

«Меткий глаз и твердая рука»

Опыт Первой мировой войны показал, что уничтожение офицерского корпуса врага специально обученными стрелками, имеющими на вооружении винтовки с оптическими прицелами, весьма эффективно. Уже тогда немцы, оснастив охотничьи винтовки оптикой и прицелами, вдрызг разбивали британские сигнальные лампы и перископы. Доставалось и пехотинцу, который неосторожно выглянул из окопа.

Вероятно, тогда же снайперское оружие попало в Россию. Припомним меткий выстрел врангелевца, которого сыграл Владимир Высоцкий в фильме «Служили два товарища». «Мосинка» была с оптическим прицелом.

В Советском Союзе по-настоящему снайперскому движению стали уделять внимание только в начале 30-х годов, когда дружественная еще тогда Германия передала нам лицензию на производство оптических прицелов.

И надо сказать, снайперское движение в годы Великой Отечественной войны стало заметным вкладом в дело победы СССР над гитлеровской Германией. В том числе и среди женщин. Имена Алии Молдагуловой, Людмилы Павличенко, Розы Шаниной или Нины Петровой помнить надо. Последней, кстати, когда она уничтожила первого гитлеровца, исполнилось 48 лет. И как не вспомнить, продолжая разговор о снайпинге, Василия Зайцева? В своей книге «Записки снайпера» он говорит о начальнике берлинской школы снайперов, присланном в Сталинград. Он подробно описал снайперскую дуэль между двумя противниками. По словам Зайцева, в один из дней противостояния он вычислил расположение Кенига, прячущегося за железным листом, окруженным битым кирпичом, на нейтральной полосе между советскими и немецкими позициями. Со своим товарищем Куликовым Зайцев подготовил приманку для немецкого снайпера. Куликов сделал «слепой выстрел», после чего они стали ждать, пока солнце перестанет светить в лицо, чтобы блеск оптики не выдал позицию. После того как солнце оставило советских солдат в тени, Куликов приподнял каску, после чего последовал выстрел. Немец, думая, что поразил цель, немного приподнялся, а Зайцев метким выстрелом уложил его.

Но это был Сталинград, где нередко наши позиции от немецких отделяло меньше ста метров. А вообще предельное расстояние выстрела нашего снайпера или врага было не больше двух километров. И неважно, какое оружие в руках противника – «Мосинка», СВТ или «Маузер». Любопытный факт: советскую снайперскую винтовку немцы считали весьма удачным трофеем. Но в ту войну дуэли снайперов шли на расстояниях до двух тысяч метров. А как быть сегодня, если противников могут отделять друг от друга семь километров?

Когда до врага семь километров

В нынешней мировой гибридно-иррегулярной войне требуются дальнобойные винтовки повышенной точности. Причем калибра противотанкового ружья Второй мировой. Целями для них становятся бойцы и командиры противника, его политики и финансисты, но и сложная техника врага. Пули-«сосиски» могут разбить накатники пушек, вывести из строя зенитно-ракетные комплексы или баллистические тактические установки, уничтожить архидорогие реактивные самолеты на аэродромах. Можно выводить из строя легкую бронетехнику и локомотивы, взрывать топливозаправщики и даже машины с боеприпасами.

«Сталинград», «Сумрак»

Недавно о разработке нового дальнобойного стрелкового оружия сообщила частная компания Lobaev Arms, выпускающая высокоточные винтовки. Было отмечено, что снайперскую винтовку DXL-5 с дальностью стрельбы до семи километров и специальный патрон для нее разрабатывают в РФ. Планируется пустить ее в серию к началу 2021 года, если из-за пандемии коронавируса не сдвинутся сроки работы.

Также было заявлено, что идет работа над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта – DXL-5, к этому семейству относятся такие изделия компании, как DXL-4 «Севастополь» и DXL-3 «Возмездие». Винтовок с такой дальностью стрельбы на мировом рынке снайперского оружия еще не было.

Кроме того, генеральный директор компании Lobaev Arms Владислав Лобаев, в частности, заявил агентству РИА «Новости»: «Новый патрон для этой винтовки является абсолютно… прорывным изделием, который будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, что мы использовали раньше».

Закономерно, что на данном этапе он не стал пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям. Сегодня самой дальнобойной винтовкой в линейке Lobaev Arms является «Сумрак», способный при уверенной стрельбе поражать цели на расстоянии 2,5 километра, а при рекордной стрельбе – 4,2 километра.

И немного истории. В 2017 году из оружия СВЛК-14С «Сумрак» установили абсолютный на тот момент рекорд дальности стрельбы. Снайпер Андрей Рябинский при поддержке корректировщиков Юрия Синичкина, Евгения Титова и Владимира Гребенюка поразил цель размером 1х1 метр на расстоянии 4210 метров.

В 2019 году снайпер Сергей Шмаков установил при пальбе из «Сумрака» мировой рекорд по дальности снайперского выстрела в ночное время. С расстояния 1920 метров он пять раз поразил мишень размером 60х60 сантиметров. Для стрельбы использовался только отечественный пассивный ночной прицел «Дедал-НВ».

Как считают эксперты, в DXL-5 будут использоваться гиперзвуковые боеприпасы, которые способны пробивать любые индивидуальные средства защиты и броню легкой военной техники. Ведь если ты увеличиваешь начальную скорость пули вдвое (скажем, с одной тысячи метров в секунду до 2 км/сек), то пробивная энергия ее вырастает вчетверо. Тут и серьезная броня может не устоять. Подобное оружие отличается высокой стоимостью и прихотливостью в эксплуатации, однако, как утверждают специалисты, DXL-5, подобно другим дальнобойным винтовкам, будет востребована в спецподразделениях РФ.

Отличительной особенностью данных винтовок является уникальная система ослабления таких демаскирующих факторов, как вспышка и нагрев ствола. Впечатляющие достижения, которые говорят о высоком уровне развития отечественного снайперского вооружения. Кстати, в производстве винтовок компания использует самые современные материалы – углепластик, кевлар, стекловолокно или авиационный алюминий.

Говоря о боевом применении дальнобойных снайперских винтовок, некоторые считают, что в реальных боевых условиях снайперу будет тяжело поразить цель на расстоянии более 2–2,5 километра, даже если местность и характеристики оружия позволяют ему это сделать. На театре военных действий у стрелка и корректировщиков зачастую нет времени, чтобы занять наиболее оптимальную точку для сверхдальнего поражения с учетом факторов, влияющих на точность огня. Да и большое расстояние до цели уменьшает пробивную способность пули. Тем не менее есть уверенность, что эти проблемы могут быть решены русскими конструкторами в не столь отдаленной перспективе.

Но главное – вспоминая наших метких стрелков Второй мировой войны, чувствуешь уверенность в том, что сверхдальнобойные винтовки могут эффективно использоваться в рамках той же контрснайперской борьбы. Не случайно одна из тактических винтовок Lobaev Arms получила название «Сталинград».

Такое оружие сегодня очень просят снайперы народных республик Донбасса.

Сергей Лебедев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (835) за 16 июня 2020 года