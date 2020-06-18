Убийца вышел на орбиту

Отставая в космосе, РФ рискует остаться без спутников

В апреле командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд, комментируя поведение испытаний Россией противоспутникового оружия, заявил, что Москва и Пекин грубо нарушают принципы демилитаризации космоса. И угрожают национальным интересам США. Однако именно Вашингтон начал первым охотиться на советские спутники – еще в самом начале космической эры.

Когда Пентагон приступил к реализации программы по созданию оружия, гарантированно уничтожающего спутники противника, то есть СССР, американцы начинали действовать с большой осторожностью. В 1959 году с борта судна USS Norton Sound (AVM-1), предназначенного для испытания новейших видов вооружения, «в область нахождения» американского спутника с заканчивающимся ресурсом была выпущена ракета Х-17А с ядерной боевой частью мощностью 1,7 килотонны.

Зараженная орбита

Взрыв был произведен на высоте 161 километр. Однако результаты оказались удручающими – спутник не пострадал. Мощности электромагнитного импульса, а также точности наведения ракеты не хватило даже на то, чтобы кратковременно нарушить работу электронных компонентов.

После еще семи безрезультатных экспериментов Командование ВВС США в 1962 году решило сразу взять быка за рога. И добилось ошеломляющих результатов. 9 июля на высоте 400 километров над атоллом Джонстон в Тихом океане была подорвана ракета средней дальности PGM-17 Thor, термоядерная боевая часть которой имела мощность 1,44 мегатонны. В результате на Гавайях на удалении 1500 километров от эпицентра взрыва перегорели 300 уличных фонарей, в большом количестве вышли из строя телевизоры и радиоприемники. На острове Самоа в 3200 километрах от взрыва более пяти минут наблюдалось яркое свечение. Новозеландцы, живущие на удалении 7000 километров, могли видеть зарево.

“ Появить космический боевой лазер сейчас, то его не на чем было бы доставить на орбиту в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты ”

То, что произошло в космосе, иначе как катастрофой назвать невозможно. Три спутника – два американских и один советский – сразу же были выведены из строя. Концентрация частиц высоких энергий в радиационном поясе Земли возросла примерно на два-три порядка, что стало причиной быстрой деградации электронных компонентов и солнечных батарей еще у семи спутников, которые отработали на орбите существенно меньше положенного времени. В их числе был и первый в истории коммерческий телекоммуникационный спутник Telstar-1, запущенный на следующий день после «большого эксперимента». Его запуск президент Джон Кеннеди сопроводил словами: «Это яркий символ достижений Америки в сфере освоения космоса». «Яркий символ» навсегда прекратил трансконтинентальное вещание в декабре 1962 года. В результате была выведена из строя третья часть спутников, как американских, так и советских, находившихся на низких орбитах. Возникновение мощного радиационного пояса привело к тому, что в течение двух лет приходилось корректировать параметры пилотируемых полетов кораблей «Восток», а затем и «Восход», а также американского «Меркурия». Разгоравшийся крупный скандал, который должен был получить дальнейшее развитие в Совете Безопасности ООН, тем не менее затух в связи с развитием Карибского кризиса. Однако были достигнуты договоренности о введении моратория на ядерные испытания в космическом пространстве.

Советский Союз также проводил такие испытания в космосе. Но, во-первых, их было пять, а не девять, как у США. И ни к каким катастрофическим последствиям они не привели, поскольку имели ограниченную мощность. Во-вторых, эти испытания преследовали иную цель – не уничтожение спутников, а исследование влияния взрывов в космосе на наземную аппаратуру системы противоракетной обороны.

Ракеты средней дальности Р-12 запускались с полигона Капустин Яр и взрывались на высотах 150 и 300 километров над полигоном Сары-Шаган. Мощность взрывов равнялась 1,2 килотонны.

Истребитель от Челомея

Вполне понятно, что Советский Союз не мог безучастно наблюдать за попытками Штатов создать противоспутниковое оружие. И по закону Ньютона, действие породило противодействие. В 60–70-е годы в ОКБ В. Челомея разрабатывался «истребитель спутников».

Испытания аппарата, получившего название «Полет», начались в 1968 году. Это был шарообразный аппарат массой 1,5 тонны. Он имел двигательную установку, позволявшую кораблю маневрировать. Общая длительность кратковременных включений расположенных сферически двигателей составляла около 300 секунд. Был и отсек, содержащий 300 килограммов взрывчатого вещества.

Для уничтожения спутника истребитель подходил к нему на расстояние, не превышающее километр. После чего происходил подрыв взрывчатки. Обшивка, имевшая ячеистую структуру наподобие гранаты-лимонки, разлеталась, и осколки выводили спутник из строя. Было проведено более двадцати испытаний «Полета», все они оказались успешными. Причем в 1976 году появилась новая модификация аппарата. Чтобы не умножать объем космического мусора, образующегося после взрыва и разрушения уничтожаемого спутника, «Полет» захватывал свою жертву и сводил ее с орбиты при помощи маневровых двигателей – уничтожаемый спутник сгорал в атмосфере.

В конце 70-х годов аппарат «Полет» был принят на вооружение. Но в начале 80-х такая противоспутниковая система была признана устаревшей. Ее «прощальное выступление» состоялось 18 июня 1982 года на крупнейших учениях Вооруженных сил СССР, на которых был разыгран сценарий полномасштабной ядерной войны. Перехватчик в очередной раз справился с поставленной задачей.

Рассматривались и другие варианты механического захвата спутников противника. В том числе и космонавтами, находящимися на орбитальной станции «Салют». Не столько для уничтожения, сколько для обследования. Однако это было признано чрезвычайно опасным делом, поскольку спутник в случае его захвата мог взорваться от срабатывания блока самоликвидации.

Сезон охоты

Когда точность наведения ракет на цель возросла, появилась возможность сбивать спутники с Земли. Первыми это продемонстрировали китайцы. 12 января 2007 года в Китае была запущена баллистическая ракета КТ-1, которая уничтожила выработавший ресурс метеорологический спутник «Фэньюнь-1С», находившийся на высоте 864 километра. Перехват был кинетическим, спутник повержен прямым попаданием за счет механического удара без использования взрывчатого вещества.

США немедленно выразили протест в связи с милитаризацией космоса, а также приумножением на орбите мусора, образовавшегося в результате разрушения спутника.

Но 21 февраля 2008 года американцы сделали абсолютно то же самое. Зенитная ракета SM-3 с кинетической боевой частью, выпущенная с крейсера УРО Lake Erie, уничтожила американский разведывательный спутник USA-193, потерявший управление. Произошло это на высоте 247 километров.

Разумеется, и у России есть средства, способные осуществлять перехват спутников на низких и средних орбитах. К ним относятся ракеты системы ПРО Москвы А-135 «Амур», истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, оснащенный ракетами «воздух-воздух» Р-37М, ЗРС С-500, серийное производство которой подготавливается, а также перспективный мобильный противоспутниковый комплекс «Рудольф».

Надо сказать, что такая охота на спутники является не столь сложной в техническом отношении задачей. Спутники движутся по неизменным орбитам с постоянной скоростью. И ракета-перехватчик направляется с упреждением в точку, координаты которой прекрасно известны.

Однако поражение спутников ракетами, запущенными с Земли, не является перспективным прежде всего потому, что это довольно дорогое удовольствие: по сути производится вывод на орбиту «полезной нагрузки», каковой является боеголовка. То есть это комический старт. Есть и экологическая проблема – приумножение мусора. Правда, когда дело дойдет до решительных боевых действий во всех средах, с мусором никто не станет считаться.

Поэтому если есть необходимость нейтрализовать работу спутников, то стремятся делать это, не прибегая к разрушительным мерам, при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Подобным методом, например, вполне решаема проблема блокирования или же искажения спутниковых сигналов глобального позиционирования (GPS). С этим в радиусе 300 километров успешно справляется комплекс РЭБ «Красуха-4». И тому есть свидетельства: в рапортах американских пилотов в Сирии то и дело сообщается о необъяснимых сбоях навигационных систем.

Инспектора с полномочиями

Однако некоторые разновидности военных спутников для достижения результата необходимо либо уничтожать, либо выводить из строя их электронное оборудование. И с этой задачей лучше и дешевле всего справляться непосредственно в космосе.

Именно для этого в XXI веке появилась новая разновидность спутников – инспектора. Они двойного назначения, хотя эксплуатирующие их страны – Россия, Китай и США официально не подтверждают наличия у них ударной функции.

Спутники-инспектора имеют отличительную особенность – они способны менять орбиту. Официальная версия их применения – обследование состояния своих спутников и производство ремонта, если он требуется.

Понятно, что инспектора способны заниматься и разведкой, обследуя военные спутники противника. Даже визуального наблюдения достаточно, чтобы получить ценную информацию, поскольку каждый лишний килограмм, израсходованный на маскировочные накладки и панели, обходится при запуске на орбиту крайне дорого. При этом можно вести и радиотехническое, и электромагнитное обследование вражеского объекта.

Первым российским инспектором стал спутник «Космос-2491», запущенный в 2012 году. Вскоре к нему присоединились «Космос-2499» и «Космос-2504». Они перемещались с орбиты на орбиту, приближались к российским космическим аппаратам и даже к двум китайским. А один инспектор слегка «поцеловался» с отработанным разгонным блоком, изменив его траекторию, в связи с чем эти российские аппараты на Западе начали называть спутниками-убийцами.

Первая «троица» была экспериментальной, что следует из того, что они весили всего лишь по 50 килограммов. И судя по длительности их жизни, на них наряду с инспекторскими функциями испытывались двигатели для маневрирования нового типа – усовершенствованного ионного. Его принцип основан на создании реактивной тяги за счет ионизации газа, разгоняющегося в электрическом поле до высоких скоростей. За счет экономного расходования рабочего тела такие двигатели способны работать на протяжении нескольких лет.

Сейчас на различных орбитах работает уже куда более солидный инспектор, весящий несколько сотен килограммов, – «Космос-2521». Он был запущен в июле 2017 года в паре с «Космосом-2519», выступающим в роли платформы для инспектора. Поработав с различными объектами, инспектор возвращается «на базу». Можно предположить, что таким образом осуществляется передача информации, а также возобновление затраченных ресурсов.

Этот тандем может располагать ударным вооружением. Да, собственно, и должен, поскольку этим занимаются, не афишируя данного направления деятельности, и США, и КНР.

Не хватает «Энергии»

А Россия могла бы уже иметь в космосе боевой лазер, если бы в конце 80-х не начался разгром «оборонки». Тема «Скиф-ДМ», по которой создавался лазер мощностью 100 киловатт, настолько была близка к завершению, что в 1989 году ракетой «Энергия» был запущен 80-тонный макет его платформы. На том все и завершилось. И даже если бы такой лазер сейчас появился, то его не на чем было бы доставить на орбиту в связи с отсутствием сверхтяжелой ракеты. Поскольку перспективная тяжелая ракета «Ангара-А5В» сможет выводить на низкую опорную орбиту лишь 37 тонн. У «Протона» этот показатель равен 21 тонне.

А в это время США далеко вырвались вперед. Первые запуски инспекторов там начались в 2006 году – это были малогабаритные спутники MiTEX, оснащенные оптической аппаратурой.

В 2009 году появился спутник PAN, оснащенный аппаратурой радиотехнической разведки. За 10 лет он 12 раз менял орбиту. А еще через два года пошла серия инспекторов, оснащенных целым рядом разведывательных комплексов. Судя по габаритам и массе свыше трех тонн, на борту может находиться и «киллерское» оборудование. Последний раз эти потенциальные убийцы запускались в прошлом году под индексами USA-285 и USA-286.

И наконец, беспилотный ракетоплан Х-37В. Построено два аппарата, которые по очереди совершают длительные (до двух лет) полеты с активным маневрированием на орбите. Засекреченные программы этих полетов составляются командованием ВВС, которые и эксплуатируют ракетопланы.

Спутниками-инспекторами обладает и Китай, вот лишь три известных аппарата – Chuang Xin 3, Shiyan 7 и Shijian 15. При этом китайцы дышат в затылок США. Это предопределено хотя бы тем, что КНР вышла на первое место по количеству ежегодных пусков ракет-носителей. Россия скатилась на третье. И в такой ситуации, управляя отраслью непрофессионально, а то и преступно, говорить о намерениях «догнать и перегнать Америку» – это как минимум неумно.

Владимир Тучков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 22 (835) за 16 июня 2020 года