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Известия.ru

США запустят военный спутник с борта МКС

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Nasa

США запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны страны DARPA 17 июня с борта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте агентства NASA.

Отмечается, что запуск спутника будет осуществлен с помощью канадского манипулятора SSRMS. Перед этим ее выведут наружу из японского модуля Kibo.

Red-Eye-2 массой 110 кг доставили на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. Спутник будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом, пишет REGNUM.

Это второй из трех спутников Red-Eye. Первый из них запустили в июне 2019 года, напоминает телеканал «Звезда».

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

В мае сообщалось, что в России началось создание новой спутниковой системы связи.

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