Источник заявил о намеренной задержке в выводе войск США из ФРГ

Министерство обороны США намеренно тормозит процесс вывода части воинского контингента из Германии, о котором ранее объявил президент страны Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве заявила газета The Washington Post.

По информации издания, намеренная задержка связана с ухудшением отношений с главнокомандующим. Американские генералы якобы игнорируют указания президента по данному вопросу. Также газета указала, что аналогичная ситуация происходит вокруг вывода американских войск из Афганистана.

При этом Белый дом, по мнению издания, считает, что министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли намеренно используют тактику «бюрократической непримиримости», чтобы помешать Трампу достичь своих целей.

При этом источник The Washington Post заявил, что в подобном поведении генералов нет ничего героического, а если она действительно находят желание президента передислоцировать американские силы настолько отталкивающим, то лучшим решением для них станет уйти в отставку.

15 июня Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии до 25 тыс. человек, если страна не заплатит за их размещение. Намерение Вашингтона обсудят министры обороны НАТО в ходе видеоконференции 17–18 июня.

13 июня Трамп заявил, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать конфликты в чужих государствах. По его словам, вернулся новый взгляд на защиту жизненно важных интересов США.

В настоящее время военный контингент США в Германии составляет 35 тыс. человек.