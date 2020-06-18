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Известия.ru

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что три человека скончались во время обстрела. Еще 17 человек получили ранения, но затем подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности, что отрицательно сказалось на их травмах.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 июня на линии контроля в Ладакхе. Китай открыл огонь по индийским военным, которые, по мнению китайской стороны, незаконно пересекли государственную границу КНР, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что на данный момент войска Индии и Китая провели взаимный отвод после столкновений.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как весь май на спорной индийско-китайской границе происходили стычки между военными двух стран, сопровождающиеся переброской дополнительных контингентов и вооружений с каждой из сторон. 5 мая на одном из участков в Восточном Ладакхе произошла массовая драка, в которой приняли участие около 400 военнослужащих с обеих сторон.

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Страны
Индия
Китай
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