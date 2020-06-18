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Вестник Мордовии

Почему провалился проект российской 32-тонной БМП Атом с 57-мм пушкой

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Источник изображения: Алексей Хлопотов

Семь лет назад на выставке Russia Arms EXPO-2013 в Нижнем Тагиле стало известно, что в России создается тяжелая колесная боевая машина пехоты Атом. Здесь же впервые был представлен макет этой БМП, которая создавалась при помощи французской компании Renault Trucks Defence.

Как считают военные эксперты, если бы работы успешно завершились, то Атом мог бы успешно конкурировать на рынках вооружений с самыми современными западными бронемашинами аналогичного класса.

Источник изображения: Алексей Хлопотов

При весе до 32 тонн он бы имел повышенный уровень защиты и при экипаже из трех человек транспортировал до 8 мотострелков. Вход и выход осуществлялся через заднюю аппарель.

Двигатель мощностью 600 л.с. разгонял БМП до 100 км/ч. Запас хода составлял 750 км.

Огневая мощь обеспечивалась боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой, которая успешно поражает как наземные легкобронированные цели, живую силу, так и самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты на дальностях до 6000 м.

Источник изображения: Алексей Хлопотов

На базе Атома планировалось создать целое семейство бронированных машин. К сожалению, этот перспективный проект был прекращен после выхода из него французской стороны. А без нее дальнейшие работы стали невозможны. Правда, боевой модуль с 57-мм орудием был успешно доведен до ума и в настоящее время мы его видим уже на образцах техники российских разработчиков.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Компании
Renault Trucks
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