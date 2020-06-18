Капсульные машины: разведчики и спецназовцы получат бронегрузовики

В строй возвращают автомобили-бронекапсулы. Речь о «КамАЗах», в кузовах которых установлены специальные модули, защищающие бойцов от пуль, осколков и мин. Новинка также получит системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволяют глушить сотовую связь и ставить помехи беспилотникам. Армия уже закупала «КамАЗы» с таким снаряжением в начале 2010-х годов, но потом им на замену пришли автомобили «Тайфун». Современные бронекапсулы превосходят их по проходимости, отметили эксперты. Ими решено усилить отряды спецназначения и разведывательные подразделения, которые будут действовать в горах и пустынях.

В строй возвращают автомобили-бронекапсулы. Речь о «КамАЗах», в кузовах которых установлены специальные модули, защищающие бойцов от пуль, осколков и мин. Новинка также получит системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволяют глушить сотовую связь и ставить помехи беспилотникам. Армия уже закупала «КамАЗы» с таким снаряжением в начале 2010-х годов, но потом им на замену пришли автомобили «Тайфун». Современные бронекапсулы превосходят их по проходимости, отметили эксперты. Ими решено усилить отряды спецназначения и разведывательные подразделения, которые будут действовать в горах и пустынях.

В южном направлении

Принципиальное решение о поставках грузовиков КамАЗ-5350 с бронекапсулами уже принято. В частности, в войска Южного военного округа прибыла партия из 13 автомобилей различного назначения, в состав которой вошли первые «КамАЗы» с многофункциональными модулями ММ501 — так в армии обозначают специальные защищенные модули. Они поступят на вооружение разведывательных батальонов и бригад специального назначения, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

По словам собеседников издания, машины усилят отряды специального назначения и разведывательные подразделения, которые будут действовать в горах и горно-пустынной местности. В таких условиях бронекапсулы лучше по проходимости, у них выше эксплуатационные характеристики. Для остальных разведчиков и спецназовцев рабочими лошадками останутся бронеавтомобили семейства «Тайфун».

Закупаемые модули получат системы РЭБ. Они позволяют глушить сотовую связь — по сигналу телефонов, как правило, производят дистанционные подрывы фугасов. А также ставить помехи беспилотникам и обычным радиостанциям.

Машины с бронекапсулами нужны для перевозки личного состава к месту боевых действий в условиях, когда нападение с применением фугасов и легкого стрелкового оружия можно ждать в любую минуту. Похожая ситуация, например, наблюдается сейчас в Сирии, считает военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Советская армия столкнулась с нехваткой таких машин еще в Афганистане, — отметил он. — Там нападениям подвергались целые колонны, но грузовики с бронекапсулами появились позже. По сути, они стали прообразом так называемых бронеавтомобилей класса MRAP — тяжелых машин, защищенных от подрыва и атак из засад. К ним можно отнести современные отечественные автомобили семейства «Тайфун». Но у грузовиков с бронемодулями есть одно преимущество — они значительно дешевле. Тогда как MRAP часто превосходят по цене бронетранспортер.

Кроме того, «КамАЗы» с бронекапсулами зарекомендовали себя в армии как трудяги — это простая и эффективная техника. Их легко осваивает личный состав, они понятны в обслуживании, так как мало отличаются от гражданских грузовиков. Наконец, они ремонтопригодны и имеют большой эксплуатационный ресурс. Их можно использовать для доставки военнослужащих (в том числе разведчиков) или грузов к переднему краю. Непосредственно для действий в тылу врага лучше подходят легкие бронеавтомобили «Тигр», резюмировал Алексей Хлопотов.

Импровизированные бронекапсулы начали монтировать на отечественные армейские грузовики во время первой кампании в Чечне. Во вторую кампанию такая техника получила большое распространение в Объединённой группировке войск на Северном Кавказе. Особенно часто она применялась в ротах военных комендатур. Защищенные машины использовали для перевозки личного состава и конвоирования колонн. Иногда их дополнительно оснащали пулеметами.

Десять лет назад армия закупала КамАЗы с бронекапсулой. Но потом начались поставки специализированных бронемашин «Тайфун-У» и «Тайфун-К». Ими оснащали горных стрелков, бригады спецназа, разведподразделения и военную полицию. В основном такая техника шла в Южный и Центральный военные округа.

Частично бронированные «гантраки» (gun trucks) с установленными на базе Урал-4320 спаренными зенитными пушками ЗУ-23 были замечены также в Сирии при сопровождении российских колонн. Сейчас грузовики с бронекапсулами широко распространены в МВД и Росгвардии. Ведомства используют их для переброски сил в зоны проведения операций.

Блок-пост на колесах

Высокопроходимый «КамАЗ-5350» весит 17 т. Внутри бронемодуля установлены специальные подвесные сиденья, которые должны смягчить последствия действия взрывной волны при подрыве машины. Также капсула оснащена независимыми отопителями и фильтровентиляционными устройствами. При необходимости в неё можно установить кондиционер. Это позволит с комфортом перевозить личный состав как при низких, так и высоких температурах. Для погрузки и быстрого десантирования в задней части модуля расположены распашные двери.

На крыше есть два круглых люка — они нужны не только для улучшения обзора во время поездки, но и в качестве аварийных выходов в случае подрыва машины. Смотровые окна оборудованы бойницами — по три на каждый борт. Еще две прорезаны в задних дверях капсулы. Они позволяют бойцам вести огонь из стрелкового оружия во время движения или остановки.

Бронекапсула обеспечивает круговую защиту личного состава и внутреннего оборудования, расположенного в кабине от 7,62-миллиметровых пуль снайперской винтовки СВД и автомата «Калашникова» аналогичного калибра. Её стенки не получится пробить даже с дистанции 5–10 м.

Внутри неё также есть переговорное устройство «кабина-модуль» и кронштейны крепления оружия. При необходимости модуль можно быстро снять с рамы грузовика, что позволяет использовать его как стационарный блокпост. Сверху капсулу можно накрыть тентом, после чего бронированный грузовик будет трудно отличить от обычного.

Кабина таких машин рассчитана на трех человек. Ее можно изготовить в двух вариантах — со спальным местом или без. Ветровое, а также стекла дверей выполнены из многослойных специальных пулестойких стеклоблоков. В них также вмонтированы бойницы, которые позволяют водителю и сопровождающим его офицерам вести огонь из легкого стрелкового оружия. В крыше предусмотрена установка аварийного бронелюка.

Аккумуляторная батарея, топливные баки и основные агрегаты защищены от фугасного воздействия и осколков. Также эти машины можно использовать как тягач для артиллерийских орудий. Всего же такой «КамАЗ» может перевозить 17 человек: троих в кабине и 14 — в бронекапсуле.