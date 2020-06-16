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Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"

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Логотип онлайн–презентации новинок предприятий ОПК "Армия Онлайн 2020"
Источник: https://армияонлайн.рф/

Каждый руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса знает, что лучший способ продвижения продукции – это личные встречи с потенциальными заказчиками. Хорошо, когда вы находитесь в одном городе или хотя бы в соседних, но зачастую организовать переговоры оказывается совсем непросто. Отличную возможность собраться в одном месте в одно время открывает представителям отрасли и военным форум "Армия". Но сколько встреч можно успеть провести за чрезвычайно насыщенную неделю?



24 августа в парке "Патриот" начнется первый рабочий день форума "Армия-2020" для специалистов (позднее, с 27 августа, на выставку смогут попасть все желающие). В этот же день, в 15:00 мск, стартует двухчасовой эфир проекта "АрмияОнлайн", в рамках которого десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса презентуют в сети свои разработки, чтобы их смогли увидеть как участники выставки в "Патриоте", так и военные специалисты в регионах России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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3 комментария
№1
16.06.2020 13:37
Любопытный конечно предлагается формат, с учетом специфики темы. Понятно, что в духе времени, но всё-таки интересно как он пройдет?

По факту многим нужен тет-а-тет контакт по многим вопросам, здесь это будет, я думаю, недоступно, да и всё со всех сторон не покажешь...

В общем - рисковый, но оправданно рисковый заход.
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№2
16.06.2020 14:37
Целесообразно в рамках форума также активно решать задачу выпуска и продвижения гражданской продукции предприятиями ОПК.
К сожалению, позиция многих руководителей ОПК сводится к тому, что они "согласны, например, производить 50% гражданской продукции, если на неё будет госзаказ". Т.е. в продвижение продукции на рыночных принципах мало кто верит, особенно в сложившейся ситуации... Но, если вдуматься, госзаказ на гражданскую продукцию обесценивает всю идею роста объемов данного вида товаров, т.к. нет никакого стратегического смысла производить продукцию, невостребованную рынком. Попытки втюхать государству не конкурентную на рынке продукцию говорит просто о вопиющей некомпетентности руководства...
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№3
16.06.2020 15:49
Тут, как мне кажется, не надо было Минпромторгу поддаваться на этот тренд. Если бы Минпромторг просто не овузчил сам посыл, что неплохо бы на первом этапе посмотреть именно в сторону ГОЗа на гражданку для предприятий ВПК, пока они типа не раскачаются, сама мысль такого подхода не зародилась бы.

С другой стороны, у российского ВПК ведь реально НОЛЬ опыта изготовления, продвижения и сопровождения своей продукции на открытых рынках, и даже если бы сейчас такая продукция у них появилась, они бы столкнулись с серьезными внутренними проблемами организации процесса подготовки к продаже и постпродажного обслуживания своей продукции.

Вероятно в Минпромторге понимают это и потому пытаются подстелить хоть какую-то подушку. Я очень надеюсь, что и ТОПы предприятий ВПК именно из таких соображений просят первичный ГОЗ.

В реальности, ГОЗ опыта никакого им под гражданский рынок не добавит, но даст время и не кредитные средства на внутреннюю реорганизацию под гражданский рынок.
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