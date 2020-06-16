Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"

Логотип онлайн–презентации новинок предприятий ОПК "Армия Онлайн 2020" Источник: https://армияонлайн.рф/

Каждый руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса знает, что лучший способ продвижения продукции – это личные встречи с потенциальными заказчиками. Хорошо, когда вы находитесь в одном городе или хотя бы в соседних, но зачастую организовать переговоры оказывается совсем непросто. Отличную возможность собраться в одном месте в одно время открывает представителям отрасли и военным форум "Армия". Но сколько встреч можно успеть провести за чрезвычайно насыщенную неделю?

24 августа в парке "Патриот" начнется первый рабочий день форума "Армия-2020" для специалистов (позднее, с 27 августа, на выставку смогут попасть все желающие). В этот же день, в 15:00 мск, стартует двухчасовой эфир проекта "АрмияОнлайн", в рамках которого десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса презентуют в сети свои разработки, чтобы их смогли увидеть как участники выставки в "Патриоте", так и военные специалисты в регионах России.