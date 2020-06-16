Станет ли ВПК "третьим слоном" грузинской экономики

Оружейные традиции и конструкторские школы военно-промышленного комплекса (ВПК) формируются десятилетиями. Не меньше времени требуется для подготовки высококвалифицированных инженерно-технических кадров ВПК

Поэтому трудно предсказать, сможет ли Грузия изменить сложившуюся реальность и разбавить доминирующую аграрно-добывающую специализацию грузинской экономики оборонкой.

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник заявил, что в стране начата работа над производством боевых самолетов Су-25, гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами НАТО. Якобы у Грузии есть все технические, интеллектуальные и трудовые ресурсы для того, чтобы успешно производить и экспортировать оружие. В частности, Гарибашвили рассказал о больших возможностях Тбилисского авиационного завода и оборонного предприятия "Дельта" (производство бронемашин, беспилотников, винтовок и бронежилетов). В очередной раз пообещал построить завод по производству патронов. В калейдоскопе идей министра сверкнуло также реформирование всех военных баз Грузии по стандартам США. Планы глобальные, сложно оценить реализуемость всех из них. Если рассматривать отдельные позиции с привязкой к промышленному потенциалу и ресурсной базе (в цифрах и фактах), возникают сомнения.

В структуре грузинской промышленности выделяются отрасли, перерабатывающие сырье, две трети валовой продукции республики приходятся на долю пищевой и легкой промышленности. В двадцатке крупнейших грузинских компаний – поставщики (экспортеры в 30 стран мира) минеральной воды, производители цемента, медной руды, минеральных удобрений. Заметны успехи добытчиков золота и производителей железобетона. Топ-двадцатку замыкают виноделы и электроэнергетики. В республике действуют несколько предприятий машиностроения, производятся электровозы и военная техника, но высокотехнологичных машиностроительных предприятий среди гигантов не наблюдается. Таким образом, "два слона" грузинской экономики – пищевая и добывающая промышленность. Вырастить третьего "слона" в секторе ВПК – задача крайне сложная, высокозатратная и без гарантии на успех.

Су-25 – машина непростая

Заявление Гарибашвили о приоритетном развитии ВПК неоднозначно и по той причине, что в 2018 году Грузия уже анонсировала экспорт в страны Азии и Африки модернизированных штурмовиков Су-25 (по 20 млн. долларов). Тогда уточнялось: двигатель – американского или европейского производства, российские детали в самолетах отсутствуют. Однако планы реализованы не были.

Штурмовик Су-25 – советское наследие, и в принципе сложно понять, для чего "инкорпорировать" эту машину в стандарты НАТО, если у альянса имеются свои, достаточно современные самолеты. Сегодня Тбилисский авиазавод способен "по инерции" производить Су-25, Су-25Т, Су-25БМ и модернизированную версию Су-25 "Скорпион" (это совместный проект израильских и грузинских инженеров). Сразу заметим, что израильско-грузинская программа "Скорпион" не согласована с российским разработчиком Су-25 – компанией "Сухой", и вся линейка машин на Тбилисском авиазаводе является по сути контрафактной продукцией. Как правило, такие самолеты на международном рынке встречают прохладно. "Скорпионы" можно продать за полцены исключительно "в серой зоне", странам "третьего мира".

Программа модернизации (с 2001 года) включает оснащение штурмовиков Су-25 комплексом авионики (glass cocpit), новой системой навигации, цифровыми приборами управления и связи. И все же технологическая база Тбилисского авиазавода вряд ли обеспечивает современное и аутентичное качество продукции "Сухого", даже с поддержкой израильской компании Elbit Systems Ltd.

Конкуренция в области производства высокотехнологичной военной техники требует суперквалификации. Полным циклом производства авиационной техники (включая систему подготовки специалистов) располагают не все ведущие европейские страны. Где брать кадры для развития ВПК, если Грузия с прошлого века специализировалась на производстве продовольствия, угля, чугуна, нефтепродуктов, стальных труб, выпуске удобрений? Время независимости оказалось непростым испытанием для республиканской промышленности – в 1998 году объем ее составлял 16% от уровня 1990 года. В последующие 15 лет доля промышленности в валовом внутреннем продукте Грузии сократилась с 23 % до 12%. Сегодня главный экспортный товар Грузии – не машины и электроника, а минеральная вода, медная руда, ферросплавы.

Тернистый путь

Определенные достижения в области экспорта вооружений грузинского производства имеются. Ранее Саудовская Аравия закупила более 100 медико-эвакуационных бронемашин стоимостью около 40 миллионов долларов. Машины спроектировали и изготовили на военном предприятии "Дельта". Менее известен экспортный потенциал грузинских гранатометов, минометов и стрелкового оружия.

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Грузия находится на 89 месте, между Замбией и Катаром. Желание приоритетного развития ВПК понятно – высокие технологии создают новые возможности. Минобороны Грузии в 2020 году потратит на покупку оружия до 43 млн. долларов, свою долю получат отечественные предприятия ВПК.

Александр Хроленко

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