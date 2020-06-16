Курсантки Краснодарского училища летчиков приступили к летной практике

Первая летная практика продлится до октября 2020 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Четыре девушки - курсанта третьего курса Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) приступили к практическим полетам на учебных самолетах L-39, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А. К. Серова в ходе начальной летной практики четыре девушки - курсанта третьего курса, проходящие обучение по специальностям дальней, штурмовой и истребительной авиации, приступили к первым практическим полетам. Полеты выполнялись с летчиками-инструкторами вуза на самолетах L-39 на одном из аэродромов на территории Краснодарского края", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, девушки отработали взлет и посадку, а также технику пилотирования.

Ранее летчицы были переведены на новые для себя специальности, прошли теоретическую и тренажерную подготовку, сдали необходимые зачеты, получив допуск к практическим полетам, напомнили в военном ведомстве.

"Прежде чем девушки смогут самостоятельно поднять самолет в воздух, им предстоит совершить более 70 вылетов в рамках вывозной программы с налетом более 20 часов. Первая летная практика продлится до октября 2020 года", - добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что женщин в Краснодарском училище летчиков начали обучать по программам всех типов боевой авиации. Решение о приеме девушек на летные специальности в училище принял министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2017 году.