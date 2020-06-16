РФ подняла истребители над Балтикой для сопровождения самолетов США и НАТО

Россия подняла истребители над Балтийским морем для сопровождения стратегических бомбардировщиков США и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Министерстве обороны.

«Дежурными силами по ПВО (противооздушной обороны. — Ред.) Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — приводит сообщение министерства ТАСС.

В Минобороны также отметили, что для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота, а полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Полеты разведчиков и бомбардировщиков Военно-воздушных сил США и Североатлантического альянса проводились в рамках учений НАТО Baltops 2020. Истребители не нарушили российскую границу, добавили в министерстве.

8 июня российские военные заявили, что отслеживают крупные учения НАТО Baltops, отметив, что они проводятся с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря.