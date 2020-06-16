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Генерал пророчит польской армии из-за Вислинской косы второй Дюнкерк

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Источник изображения: vpk-news.ru

Польские военные, которые будут размещены в Вислинском заливе после строительства канала через косу, окажутся в ситуации «Дюнкерк-2». Такое мнение высказал генерал Мирослав Ружаньский, служивший в 2015-2016 годах начальником Генштаба Минобороны Польши.

«Дюнкерская операция» 1940 года, а по факту экстренная эвакуация через Ла-Манш более чем 300 тысяч военнослужащих Британии, Франции и Бельгии, вошла в историографию как первое «бегство союзников» перед лицом немецко-фашистской агрессии.

Подобный позор запрограммирован в случае строительства в Вислинском заливе некой военной базы НАТО, уверен генерал Ружаньский. 

В интервью tokfm.pl высокопоставленный польский офицер сказал: «Обосновывать инвестиции в будущий канал через Вислинскую косу аргументами оборонительного характера - это тотальная аберрация. Во-первых, в акватории Вислинского залива не могла бы оперировать ни одна военно-морская единица - разве что корабли на воздушной подушке, которых у нас нет. А во-вторых, говорилось, что в это место можно будет эвакуировать польские войска в случае нападения со стороны России. То есть получается, что политики хотят пригласить польскую армию на «Дюнкерк-2».

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