Polityka (Польша): ни Форта, ни дополнительных войск США

Что осталось от польско-американских планов и громких инициатив в оборонной сфере? Польское руководство уверяет, что все идет по плану. Однако из семи пунктов, о которых шла речь, реализовать удалось всего два. Дуда старается хвалиться успехами, но каким окажется будущее, покажут выборы. Не польские, а американские.

Что осталось от обещаний Дуды?

Кадры, которые мы видим по телевизору, успокаивают и наполняют гордостью: идут большие учения с американцами (правда, их масштаб пришлось сократить из-за пандемии), наши инженерные войска впервые в истории возводят плавучий мост для американских боевых машин. В Балтийском море, как обычно в июне, маневрируют корабли НАТО, а над Арктикой летают бомбардировщики Б-52, демонстрирующие России, что ей не следует относиться к холодным водам и землям, как к своей собственности. Мы сильны благодаря нашему единству и станем еще сильнее, поскольку США нарастят военное присутствие в Польше, гласят официальные сообщения. Однако после утечки информации из Белого дома о возможном выводе части сил из Германии разразился грандиозный скандал, связанный с размещением войск США в Европе, а агентство Рейтер сообщило, что под вопросом оказался также проект отправки дополнительного контингента в Польшу, который какое-то время фигурировал под названием "Форт Трамп".

"Форт Трамп". Как это было

Ссылаясь на свои источники в Варшаве и Вашингтоне, агентство пишет, что стороны за год не сумели договориться о месте размещения и юридическом статусе дополнительных сил, а также о финансировании инициативы. В последние месяцы ведение переговоров осложняла пандемия, из-за которой контакты на высшем уровне пришлось ограничить. Дополнительным негативным фактором послужили кадровые перестановки, в первую очередь уход из Пентагона архитектора двусторонних соглашений Джона Руда (John Rood).

На Висле тоже произошли изменения (о них Рейтер не упоминает): руководивший переговорами заместитель министра обороны Томаш Шатковский (Tomasz Szatkowski) осенью стал представителем Польши при НАТО, а сменивший его Павел Возьный (Paweł Woźny) никогда не был экспертом по безопасности и таких сложных переговоров не вел. Впрочем, сейчас уходит и он, возвращаясь на посольскую должность в более знакомом ему регионе мира, в Колумбии. Возможно, это сигнал, что успехов в обсуждении "Форта Трамп" он не добился. Если сообщение Рейтер соответствует действительности, значит, спустя год после подписания в Белом доме наделавшего много шума соглашения о наращивании военного присутствия США в Польше процесс его претворения в жизнь не продвинулся, а будущее выглядит туманным.

Напомним, как оно выглядело. В 2018 году Польша объявила о стремлении заключить двусторонний договор, по которому у нас появится постоянный контингент американских войск в дополнение к военным, служащим в многонациональном батальоне НАТО, и размещенной на ротационной основе бронетанковой бригаде. Изначально речь шла о дивизии сухопутных войск, потом Варшава умерила свои аппетиты и заговорила о бригаде. В документе, который два президента подписали 12 июня 2019 года, говорилось о том, что в разных местах Польши разместят по меньшей мере 1 тысячу дополнительных военнослужащих разных специальностей. Идея "Форта Трамп", как одной крупной базы, в тот момент уже утратила актуальность, хотя этот образ успел закрепиться в СМИ и высказываниях политиков.

Скорее опорный пункт, чем база

Польша хотела максимально укрепить свою обороноспособность благодаря относительно небольшим подразделениям своего важнейшего союзника, поэтому она делала упор на разведывательных возможностях беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер", взаимодействии сил специального назначения, инвестициях в логистику и перевалочные базы. Задумка выглядела так: раз нам не удалось гарантировать себе присутствие на самом деле масштабных сил, пусть у нас появится опорный пункт, служащий для быстрой переброски той самой вожделенной дивизии.

В августе, накануне мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой войны, и визита в Польшу вице-президента Майкла Пенса, глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak) заявил, что он согласовал с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном шесть мест, в которых разместят дополнительные силы США, и обсуждал седьмое. Болтона рядом с Трампом больше нет, остается вопросом, сохранились ли его заметки, сделанные во время этого разговора. Между тем осталось в силе и претворялось в жизнь польское обещание купить самолеты Ф-35, которое официально не увязывалось с новой "сделкой" с администрацией Трампа, но было призвано ее закрепить.

Договор на 4,5 миллиарда долларов подписали 31 января в Демблине, там же вновь обсуждались наращивание присутствия США в Польше и приближающиеся масштабные учения. Потом началась пандемия и от некоторых планов пришлось отказаться. До нас успела добраться только бронетанковая американская бригада, которая должна была принять участие в учениях "Защитник Европы 2020". Военные из штата Джорджия с февраля стоят лагерем на полигоне в Дравско-Поморском и интенсивно тренируются, недавно им поступил приказ продлить свое пребывание: они возьмут на себя обязанности возвращающейся на родину бригады, размещенной в окрестностях города Жагань. Однако это не решит проблему реализации польско-американского соглашения, появившегося в июне 2019 года.

Что осталось от польско-американских планов

В нем содержалось семь пунктов, за год удалось реализовать только два, да и то силами американцев. В Познани появилось дивизионное командование (по сути, это переименованный штаб, существовавший там с 2017 года), которым руководит бригадный генерал. Повидз стал основным местом дислокации рассеянной по всей стране 652-й Региональной группы поддержки - логистического подразделения США, опекающего находящихся в Польше американских военных. Эти шаги были закреплены в соглашении (пункты А и Е), однако, они связаны с наращиванием американского присутствия в Европе в целом и на восточном фланге в частности, так что к ним обратились бы даже в том случае, если бы в Польшу направлять дополнительные силы не планировалось.

Дивизионное командование занимается координацией учений в рамках операции "Атлантическая решимость" (а в случае необходимости - боевых действий) подразделений сухопутных войск США, размещенных на пространстве от Эстонии до Болгарии. В свою очередь, прибытие логистов - это следствие появления у нас боевых подразделений, которыми кто-то должен заниматься. Где бы ни оказывались войска США, они привозят с собой практически все оснащение, оставляя заметный "след" на принимающей их территории. Отправка в Польшу людей, которые занимаются тыловым обеспечением, показывает, что американцы относятся к своему присутствию серьезно и думают о нем в долгосрочной перспективе (даже если оно не будет значительно расширено).

Сейчас у нас находится гораздо больше американских военных, чем несколько лет назад. С одной стороны, представители партии "Право и справедливость" лукавят, заявляя, что при их предшественниках "войск США в Польше вообще не было", с другой - мы наблюдали резкое увеличение численности американского контингента и наращивание боевого потенциала союзников на Висле. Прежде всего по решению НАТО от сентября 2014 года, которое окончательно утвердили в Варшаве в июле 2016 года, на северо-востоке в 2017 году появилась одна из четырех многонациональных батальонных боевых групп НАТО, основой которой выступает американский батальон (бронетанковый или механизированный). Помимо американцев в состав этих сил входят британская разведывательная рота, а также румынская зенитная и хорватская ракетная батареи. Кроме того, в рамках решения американской администрации от 2015 года о наращивании военного присутствия в Европе с 2017 года на западе Польши на ротационной основе пребывает костяк бронетанковой бригады, а также американская боевая авиация. Польское оборонное ведомство любит хвалиться тем, что у нас в любой момент находятся примерно 4,5 тысячи американских военных. Сейчас, считая с теми, кто прибыл на учения "Защитник Европы", их может быть в два раза больше.

Польское правительство молчит

Однако приехавшие в итоге уедут, и если планы, о которых год назад объявили Трамп и Дуда (Andrzej Duda), утратили актуальность, американский контингент в Польше не увеличится. Ясности, официальных комментариев или хотя бы опровержений сообщения агентства Рейтер, нет. Оборонное и внешнеполитическое ведомства молчат. Воды в рот набрало также польское правительство, что стало уже дурной традицией, когда речь идет о неблагоприятной информации, касающейся безопасности или отношений с Вашингтоном. С одной стороны, это результат пренебрежения мнением общественности: правящая партия предпочитает навязывать ей свое мнение, а не вести реальный диалог. С другой стороны, мы видим неумение комментировать отношения с нашим мощным союзником: нам хочется привлечь его на свою сторону, но мы не всегда понимаем его шаги и решения.

В таких ситуациях польское руководство часто выручает посол США Джорджетт Мосбахер (Georgette Mosbacher). Она взяла слово и сейчас, назвав в Твиттере сообщение агентства Рейтерс очередным фейк-ньюсом. "Переговоры продвигаются по плану, а их результат будет еще более внушительным, чем изначальные договоренности президентов США и Польши", - добавила она, пообещав, что подробности появятся в ближайшее время.

Возможно (это уже мои предположения), мы услышим их, когда Дуда в сопровождении Мосбахер в очередной раз приедет на полигон, наблюдать за учениями. Неофициальные источники сообщают, что польская сторона надеется пригласить важного гостя из США, также планируется присутствие представителей европейского командования американских вооруженных сил. Это будет прекрасная возможность, спустя год после появления фотографий с кружащими над Белым домом Ф-35, продемонстрировать миру нерушимость польско-американских договоренностей.

Дуда должен что-нибудь показать

Дуда, борющийся за переизбрание, не может позволить себе, чтобы накануне выборов появилась новость об отказе от его плана. Можно предположить, что сейчас Варшава ищет возможность показать нечто конкретное, какой-то прогресс. Визит на полигон в Дравско-Поморском выглядит привлекательно потому, что там действительно находятся несколько тысяч военных из США с сотнями единиц боевой техники, а одновременно продолжается строительство тренировочной базы, которая послужит полякам, американцам и другим союзникам. Дуда сможет сказать о реализации пункта "B" соглашений: "Создание Центра боевой подготовки в Дравско-Поморском, а в перспективе - в других точках Польши".

В находящемся неподалеку Мирославце президент сможет посетить авиабазу, предназначенную для беспилотников, и заявить, что однажды туда прибудут американские аппараты "Рипер" (они появлялись там на несколько месяцев в 2019 году). На самом деле, каким окажется будущее соглашений с Трампом, решится на выборах, и отнюдь не тех, что пройдут 28 июня в Польше.

Атмосфера для новых военных инвестиций в Европе сейчас неподходящая. От попыток сгладить напряженность американский лидер вновь перешел к "войне" с Германией и Ангелой Меркель, грозя выводом своих войск из той страны Европы, где их сейчас больше всего. Пресса с энтузиазмом обсуждает перспективу переброски их в Польшу, но эта операция просто неосуществима. Можно представить себе, что Варшава выпросит символический перевод того или иного подразделения, найдет для него место и даже доплатит за переезд, однако, сопротивление, которое встретила в военных и политических кругах США и Европы идея Белого дома, поставит под вопрос осмысленность такой сделки.

Польше нельзя пытаться воспользоваться предложением, которое встретилось со всеобщим осуждением и отторжением, ведь, кто знает, не попытка ли это просто прощупать почву. Впрочем, признание в возникновении проблем с американцами (Рейтерс говорил о них заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский (Paweł Jabłoński)), может служить знаком, что Варшава питает в отношении Трампа все меньше надежд. Можно счесть это проявлением благоразумия и нежелания связывать себе руки договорами с администрацией, которая, возможно, скоро уйдет. Период избирательной кампании в обеих странах - не лучшее время для принятия стратегических решений, цена сделанных сейчас обещаний грозит оказаться неприемлемо высокой.

"Право и справедливость" разочаровывается в Трампе?

Возможно, очарование Трампом в партии "Право и справедливость" сходит на нет. Вложив миллиарды долларов в договоры в сферы энергетики и обороны, которые свяжут Польшу и США на десятилетия, она наверняка ожидала получить жест благодарности, например, в виде этой дополнительной тысячи военных, которые до сих пор у нас не появились.

Разочарование легко прикрыть аргументами о кризисе или неблагоприятной предвыборной атмосфере, вдобавок часть общественности (совершенно справедливо) одобрит идею умерить надежды и эмоции, связанные с Трампом. В США тоже начинается пауза в принятии решений, которая затянется на несколько месяцев. На выборы там накладывается другое, более серьезное обстоятельство: постпандемический кризис.

Пентагон демонстрирует нежелание претворять в жизнь имеющие политическую подоплеку распоряжения Трампа, а любые дополнительные расходы, в том числе связанные с выводом и передислокацией войск, там будут внимательно анализировать. В Конгрессе уже говорят о блокировании выделения средств на шаги, ослабляющие НАТО. В ноябре мы узнаем имя человека, который поселится в Белом доме в 2021-2024 годах, а одновременно новый состав Конгресса, от которого будут зависеть финансовые решения. С "Фортом Трамп" или "Фортом Байден" придется подождать.

Марек Щверчиньский (Marek Świerczyński)