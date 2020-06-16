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ТАСС

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

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Истребители Су-27
Истребители Су-27.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой на значительном удалении от границ РФ. Об этом в понедельник заявили в Минобороны России.

"15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота", - сообщили в российском военном ведомстве.

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Россия
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Су-27
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Минoбороны РФ
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2020-й год
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