Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолетов, зафиксированных дежурными силам ПВО Западного военного округа над Балтикой на значительном удалении от границ РФ. Об этом в понедельник заявили в Минобороны России.

"15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями. На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты иностранных государств непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота", - сообщили в российском военном ведомстве.