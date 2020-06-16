"Впрочем, опоздали". Раскрыты попытки США следить за российским "Витязем"

МОСКВА, 14 июня/ Радио Sputnik. США пытались следить за погружением уникального глубоководного беспилотного аппарата "Витязь" в Мариинскую впадину, сообщил телеканал "Звезда".

По словам главного специалиста Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Романа Соколова, после того, как аппарат начали разворачивать на позиции рядом появился американский крейсер.

При этом разведывательные самолеты Poseidon дважды в сутки облетали буксир "Фотий Крылов", с которого "Витязь" спускался на дно, добавил руководитель проекта Сергей Лопсарь.

"Впрочем, с фото- и видеосъемками американцы опоздали. Суворовский принцип сработал, на закате надо было подходить к нам, но товарищи из США закат проспали. И к тому моменту, как они появились рядом, "Витязь" уже давным-давно был спущен под воду", – сказал ведущий программы.

В мае российский автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь-Д" впервые погрузился на дно Марианской впадины и зафиксировал глубину в 10 028 метров. Как уточнили в Фонде перспективных исследований, "Витязь" стал первым в мире устройством такого рода, которое предположительно достигло самой глубокой точки Мирового океана.

Продолжительность миссии российского аппарата заняла около четырех часов. В отличие от американских и японских аналогов, "Витязь" работает в автономном режиме, то есть специалистам остается лишь наблюдать за ходом операций в режиме реального времени.

Ранее радио Sputnik показал кадры со дна Марианской впадины, снятые российским автономным необитаемым аппаратом "Витязь".