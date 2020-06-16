Учения ПВО России и Египта пройдут в 2021 году

Военнослужащие вооруженных сил РФ и Египта во время российско-египетских учений.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Совместные учения ПВО России и Египта будут проведены в 2021 году на территории РФ, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Впервые подобные учения ПВО двух стран "Стрела Дружбы-2019" прошли в прошлом году.

"В рамках нашего дальнейшего сотрудничества со специалистами войск ПВО Египта организована работа по проведению совместного учения в 2021 году на территории Российской Федерации", - сказал Леонов в интервью журналу "Национальная оборона".

Он особо отметил "полное взаимопонимание" номеров боевых расчетов на прошедших учениях. Объясняется это тем, что значительная часть египетских офицеров проходили обучение в России на базе Военной академии войсковой ПВО, а также в 106-м и 726-м учебных центрах ПВО Сухопутных войск.