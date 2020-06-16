Эксперты предсказали появление контргиперзвуковых возможностей у С-400

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Контргипрезвуковые возможности могут появиться у доработанной модификации ЗРК С-400 "Триумф", считают военные эксперты, опрошенные RT.

По словам директора Музея ПВО в Балашихе Юрия Кнутова, помимо С-400 такую возможность, вероятно, получат и С-500, а также самоходная лазерная система "Пересвет" в модернизированной версии. С мнением эксперта согласился и основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев, который добавил, что в ходе модернизации контргиперзвуковые возможности появятся у других видов вооружений, созданных на новых физических принципах и использующих направленную энергию.

"В С-500 изначально закладывалась функция поражения гиперзвуковых целей, в частности боевых частей баллистических, но при определенной доработке сбивать гиперзвуковые аппараты смогут и остальные ЗРК, например С-400 и "Бук-М3". Такими же свойствами в перспективе будет обладать лазерное и микроволновое оружие", — отметил Корнев.

Он добавил, что перехват гиперзвуковых аппаратов — сложная задача, для выполнения которой требуются мощная радиолокационная станция (РЛС), система цифровой обработки сигналов, высокопроизводительная вычислительная аппаратура, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.

Кроме того, по словам Кнутова, на вооружении ВС России уже стоят средства, которые позволяют обнаруживать и поражать отдельные гиперзвуковые цели, в частности РЛС "Противник-ГЕ" и противоракеты из арсенала московской системы ПРО А-135.

Ранее Владимир Путин заявил, что когда другие государства создадут гиперзвуковые ударные ракеты, наподобие уже имеющихся у России, то будут "приятно удивлены" тем, что страна уже разработает средство борьбы с ними.