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РИА Новости

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

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Валерий Митько
Президент Арктической академии наук и председатель Арктического совета Ассамблеи народов Евразии профессор Валерий Митько.
Источник изображения: Арктическая академия наук

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.

"Митько находится под домашним арестом с февраля этого года", — напомнил юрист.

Обвинение считает, что 78-летний ученый передал секретные материалы спецслужбам Китая во время его поездки в эту страну, уточнил адвокат.

"Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении", — добавил Павлов.

Ученый будет находиться под домашним арестом до 10 октября, пока идет предварительное следствие.

Валерий Митько

Согласно информации ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ, Митько — капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы — командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки.

Митько — член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, академик Российской академии естественных наук, член редколлегии журнала "Техническая акустика", член редакционного совета издательства "Судостроение".

Также ученый занимает должность президента региональной общественной организации Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга, которая с 2008 года входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.

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