С-400 могут получить функцию сбивать гиперзвуковые цели, думают эксперты

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. У доработанной модификации ЗРК С-400 "Триумф" могут появиться контргипрезвуковые возможности, об этом пишет RT с ссылкой на экспертов.

"В С-500 изначально закладывалась функция поражения гиперзвуковых целей, в частности, боевых частей баллистических, но при определенной доработке сбивать гиперзвуковые аппараты смогут и остальные ЗРК, например, С-400 и "Бук-М3". Такими же свойствами в перспективе будет обладать лазерное и микроволновое оружие", – сказал основатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов рассказал, что помимо С-400 такую возможность может получить и С-500, а также самоходная лазерная система "Пересвет" в модернизированной версии.

По его словам, перехват гиперзвуковых аппаратов является сложной задачей, для выполнения которой требуются мощная радиолокационная станция (РЛС), система цифровой обработки сигналов, высокопроизводительная вычислительная аппаратура, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.

Кнутов также назвал средства в вооруженных силах РФ, которые позволяют обнаруживать и поражать отдельные гиперзвуковые цели, по его словам, это РЛС "Противник-ГЕ" и противоракеты из арсенала московской системы ПРО А-135.

С-500 "Прометей" относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО, он способен перехватывать баллистические ракеты. А также поражать, помимо баллистических, аэродинамические цели (вертолеты, самолеты) и крылатые ракеты.

Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Система способна обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических сверхзвуковых целей, а также уничтожать боевые блоки гиперзвуковых ракет.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России завершаются испытания элементов С-500.