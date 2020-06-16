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РИА Новости

МИД: США нанесли удар по всем столпам безопасности в Европе

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Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ
Московский Кремль и здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. США, которые выступают ближайшим союзником Франции, нанесли удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Любой наблюдатель с непредвзятым взглядом придет к выводу о том, что как раз США, ближайший союзник Франции, наносили удары по всем основным столпам военной безопасности в Европе", – заявил Грушко на заседании комитета Совфеда РФ по международным делам.

По его словам, Вашингтон фактически запретил союзникам ратифицировать соглашения об адаптации ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Эксперт отметил, что становится понятным, почему Соединенные Штаты сделали это, особенно на фоне "нынешних развертываний НАТО".

Грушко добавил, что затем последовал выход США из ДРСМД и "их удар" по Договору об открытом небе.

"Вот вся фактура и тот вклад, который кто вносил в укрепление европейской безопасности", – подытожил заместитель главы российского МИД.

ДСНВ между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что подписанты сокращают свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Трамп хочет заключить "ядерный пакт" с РФ. В Кремле ответили.

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Страны
Россия
США
Франция
Проекты
ДОВСЕ
РСМД
Ядерный щит
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