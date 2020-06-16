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РИА Новости

В МИД объяснили, зачем Украине предоставили статус партнера НАТО

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Военнослужащий армии Украины на учениях под эгидой НАТО
Военнослужащий армии Украины на учениях под эгидой НАТО.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса партнёра НАТО с расширенными возможностями говорит о том, что альянс так и не приспособился к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно", только когда есть большой противник, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

"Шаг, который был предпринят в отношение Украины - повышение статуса партнерства - это свидетельство того, что НАТО так и не приспособилась к новым условиям безопасности и чувствует себя "комфортно" только, когда есть большой противник. Это чрезвычайно опасный путь. Если страны НАТО будут продолжать по нему следовать, как они делают сейчас, это перечеркивает сами надежды на формирование единого пространства безопасности на основе принципа неделимости безопасности, когда никто не укрепляет собственную безопасность за счет безопасности других и других принципов, которые являются фундаментальными для построения подлинно коллективной системы безопасности", - сказал Грушко.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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