Эксперт прокомментировал отказ Японии от американских комплексов ПРО

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Япония использует высокую цену на наземные американские комплексы ПРО Aegis Ashore как предлог отказаться от них, истинная причина такого решения связана с нежеланием обострять отношения с Китаем и Россией, заявил РИА Новости экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее глава министерства обороны Японии Таро Коно заявил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем.

"Японское руководство и экспертное сообщество понимают, что развертывание американских наземных комплексов ПРО Aegis будет раздражать Китай и Россию. Токио абсолютно не нужно обострение отношений с Москвой и Пекином, поэтому цена этих систем, по моему мнению, является всего лишь поводом отказаться от американских ракет, развертывание которых в перспективе могло бы подставить Японию под удар", - сказал Ивашов.

Эксперт предположил, что Япония решила отказаться от американских комплексов ПРО в связи с неудачным опытом работы Aegis морского базирования. "Северокорейские ракеты не раз пролетали над Японией, и уже развёрнутая корабельная система Aegis ни разу не сработала", - пояснил он.

Генерал подчеркнул, что японская военная элита неоднозначно воспринимает масштабное присутствие американских войск на своей территории.

"Мне доводилось встречаться с японскими военными и даже ходить с ними на одном корабле. Они всегда показывали: вот американский авианосец Kitty Hawk, он занимает очень много места у стоянки, на его месте могло бы быть шесть наших кораблей. То есть, какой-то большой любви к американскому военному присутствию нет. Они относятся к нему сдержанно, улыбаются, но внутренне не до конца это принимают", - заявил собеседник агентства.

Правительство Японии в 2017 году приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировалось до 2023 года.

Россия неоднократно давала понять, что такие намерения Японии не улучшают обстановку в сфере стратегической стабильности в регионе и не могут не учитываться при ведении переговоров с Токио по проблематике мирного договора. Существенно отягощает эти переговоры и военный альянс между Токио и Вашингтоном.