Есть недоработки. Япония может отказаться от американских ПРО

МОСКВА, 15 июня/ Радио Sputnik. Япония может отказаться от размещения некоторых американских ПРО на своей территории, об этом заявил глава Министерства обороны страны Таро Коно.

Речь идет о двух американских наземных комплексах Aegis Ashore. По словам Коно, существуют определенные технические недоработки, в частности, сейчас не представляется возможным обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска.

Притом он отметил, что Aegis останутся на эсминцах Морских сил самообороны Японии.

"В частности, я давал разъяснения местным жителям в районе учебного полигона в префектуре Ямагути о том, что стартовый двигатель однозначно будет падать в пределах полигона. До настоящего времени мы обсуждали это с США и хотели добиться данной цели путем модификации программного обеспечения. Но сейчас мы не можем гарантировать, что модификация программного обеспечения даст гарантии безопасного падения", – сказал глава военного ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Япония в 2017 году решила разместить на своей территории два американских комплекса Aegis Ashore. Их планировали развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. Стоимость каждой установки оценивалась в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов). Поступление на боевое дежурство могло произойти до 2023 года.

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