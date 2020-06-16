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РИА Новости

Эксперт: Россия увеличивает разрыв с США в создании гиперзвукового оружия

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Испытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Испытание российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник изображения: © Минобороны РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июня - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что у России будет средство борьбы с гиперзвуковыми ракетами, когда другие страны создадут такое вооружение, свидетельствует о том, что Россия не только сохраняет разрыв с США в производстве гиперзвукового оружия, но и начинает его увеличивать, сообщил РИА Новости бывший глава израильской спецслужбы "Натив", эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.

Ранее президент РФ заявил в интервью "Вести Недели", что в России с большой долей вероятности будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение. Президент РФ отметил, что сегодня никто не может сбить гиперзвуковые ракеты.

"Смысл этого со стратегической точки зрения - если исходить из того, что создание полноценного гиперзвукового оружия у американцев, по крайней мере приближающегося к российскому, должно занять от 5 до 10 лет, то заявление президента России говорит о том, что когда гиперзвуковое оружие у американцев будет создано, у РФ против этого оружия уже будет противоядие. То есть, Россия сможет его нейтрализовать. Если это так, то Россия продолжает не только сохранять разрыв с американцами в производстве этого вида оружия, она начинает его увеличивать, так как у американцев еще нет ничего конкретного в области противооружия, и они только начинают говорить, что они пытаются создавать, а в области самого вида гиперзвукового оружия они находятся еще на начальной стадии, которая лет на пять запаздывает по сравнению с российской", - сообщил Кедми.

Заявление Путина позволяет судить о том, что разработки гиперзвуковой противоракеты находится на продвинутой стадии, считает экс-глава спецслужбы "Натив".

"Судя по прошлым заявлениям президента России на эту тему, он обычно делает эти заявления выверено и на основе не просто достоверной информации, а на основе тех испытаний и той стадии готовности, на которой находится тот или иной вид оружия", - отметил Кедми.

"Это надо понимать так, что по крайней мере лабораторные и заводские испытания принципа этого оружия уже проведены. И сейчас начинается инженерная часть создания этого оружия, которая может продлиться неопределенный срок времени, потому что неизвестно, на какой стадии это находится", - сказал Кедми.

По мнению экс-разведчика, такая противоракета вряд ли уже создана, поскольку президент России об этом не сказал. И вряд ли речь идёт о начале испытаний, потому что информация об этом из уст президента не прозвучала.

"Видимо, сейчас начинается окончательная производственная стадия этого оружия - то есть все остальные принципы отработаны и остаются чисто технические", - считает эксперт.

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