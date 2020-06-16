Истребитель F-15 ВВС США упал в Северное море, поиски пилота продолжаются

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Второе известие о падении военного самолёта за сутки. Первоначально сообщалось о падении на жилые кварталы острова Суматра штурмовика ВВС Индонезии «Хоук 200» британского производства. Теперь сообщается о падении в море у берегов Великобритании истребителя F-15.

Речь идёт о самолёте ВВС США, который, по последним данным, принадлежал к 48-му истребительному авиационному полку Соединённых Штатов. В сообщениях говорится о том, что американский боевой самолёт упал в Северное море примерно в 11:40 мск.

F-15 ВВС США поднимался в воздух с авиабазы Лейкенхит, которая используется как королевскими британскими ВВС, так и военно-воздушными силами Соединённых Штатов. Находится эта авиабаза в английском графстве Суффолк.

О судье пилота на данный момент не сообщается. Как нет данных и о вероятных причинах падения самолёта в море.

По последним сведениям, военный борт перестал выходить на связь примерно в сотне км от побережья Йоркшира. К предполагаемому месту падения были отправлены вертолёты береговой охраны, а также несколько кораблей. Однако об обнаружении самолёта и лётчика данных на эту минуту не поступало.