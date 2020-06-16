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Газета.ru

Против мира: МИД РФ оценил новый статус Украины в НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

В МИД России оценили новый статус Украины в НАТО

Предоставив Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями, альянс показал, что не заинтересован в решении конфликта в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Такой статус Украина получила 12 июня. Отмечается, что он не говорит о каких-либо окончательных решениях со стороны альянса. Вместе с тем в Киеве подчеркивают как некоторую практическую значимость, так и символическое значение этого жеста.

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями - это политический сигнал "партии войны" в Киеве, который говорит, что альянс не заинтересован в решении конфликта в Донбассе. Таким образом замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о получении страной соответствующего статуса.

"Ситуация вполне определенная. Киев продолжает саботировать выполнение минских договоренностей [по урегулированию в Донбассе], продолжает войну в Донбассе против собственного народа, гибнут женщины и дети... А в это время НАТО принимает решение передвинуть Украину вверх по шкале партнеров и предоставили им статус партнера с расширенными возможностями", - возмутился Грушко.

Он объяснил незаинтересованность НАТО в разрешении внутриукраинского конфликта тем, что таким образом альянс обосновывает «накачку» своего восточного фланга и продолжает демонизировать Россию как главную угрозу Западу.

Кулеба 12 июня написал в своем Twitter-аккаунте, что Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). «Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным», - подчеркнул он.

Этот статус предоставляет государству «более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией», уточняет ТАСС.

"Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - отметили в НАТО.

В то же время в альянсе пояснили, что такой статус не говорит ни о каких решениях по вопросу членства в НАТО.

В эфире телеканала «Украина 24» Кулеба заявил, что предоставление Украине указанного статуса направлено на укрепление безопасности страны.

«Теперь наши вооруженные силы могут принимать участие в дополнительные учениях совместно с войсками альянса, а следовательно они будут перенимать самые лучшие практики, будут становиться взаимосовместимыми», - подчеркнул глава МИД Украины.

По его словам, теперь Киев будет лучше проинформирован о рисках для своей безопасности, поскольку такое партнерство предоставляет государству дополнительные возможности для обмена разведывательными данными.

Вместе с тем эксперты отмечают не практическую пользу от получения Украиной такого статуса, а его символическую значимость.

"Основной смысл партнерства расширенных возможностей - это политический символизм, потому что оно определяет страны, к которым НАТО чувствует особую близость", - пояснил Deutsche Welle аналитик брюссельского центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее работавший в штаб-квартире альянса.

НАТО запустило программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) в 2014 году. Она предполагает усиление оперативной совместимости войск стран-участниц EOP с силами альянса. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие этих стран в миссиях и операциях военно-политического блока. Этим статусом, помимо Украины, обладают Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.

Сенатор Олег Морозов утверждает, что по факту получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не предоставит Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности. "Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств", - сказал он РИА «Новости».

Парламентарий обратил внимание, что урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе не зависит от позиции НАТО. Морозов назвал любые надежды Киева на помощь со стороны альянса "абсолютно пустыми».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, пояснил РИА «Новости», что статус партнера расширенных возможностей не означает для страны членства в НАТО, а в основном говорит об усилении взаимодействия на консультативном уровне.

"Но, тем не менее, этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы", - уточнил Новиков.

По его словам, новый статус не предполагает расположения воинского контингента Североатлантического альянса на Украине. В то же время он признал, что это шаг в данном направлении.

Нестабильность и очаги конфронтации на Украине - это препятствие для включения в программы НАТО, но на практике организация отошла от закрепленных в документах норм, констатировал депутат.

По словам замдиректора ИНИОН РАН, кандидата исторических наук Татьяны Пархалиной, в действительности официального понятия института "расширенного партнерства" не существует.

По ее словам, предполагается, что члены альянса будут помогать Киеву в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора, а также борьбе с коррупцией, приводит ее слова газета "Московский Комсомолец".

Новый статус не дает Украине гарантий, что НАТО придет на помощь государству в случае военных действий, констатировала эксперт.


Лидия Мисник

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