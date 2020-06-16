Войти
Российская газета

Все образцы российской бронетехники армии Ирака впервые собрали вместе

572
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Ираке впервые в одном месте продемонстрировали образцы военной техники российского производства, находящиеся на вооружении сухопутных войск данного государства.

Если ракетно-пушечные основные боевые танки Т-90С и боевые машины пехоты БМП-3М достаточно часто попадают в объективы фото- и телекамер, то, например, бронеавтомобили "Горец-М" не были замечены практически с марта 2018-го, когда их доставили в порт Умм-Каср.

Эти защищенные транспортные средства способны выдержать взрыв двух килограммов тротила под днищем и колесами.

Имеющаяся броневая защита может противостоять 7,62-мм стальным пулям, выпущенным из снайперских винтовок СВД и пулеметов ПКМ, а также термоупрочненным боеприпасам автоматов АКМ.

Вес броневика достигает 12 000 кг. По шоссе он может разгоняться до 100 км/ч. Запас хода по топливу достигает 1 250 км. Вместимость - 10 военнослужащих.

Также иракские военные представили бронированные ремонтно-эвакуационные машины: созданную на базе Т-90С БРЭМ-1М и спроектированную на платформе БМП-3 БРЭМ-Л "Беглянка". Последняя также раньше практически не демонстрировалась в этой стране. Она способна доставлять в безопасное место и восстанавливать в полевых условиях различную легкую технику.

Для ремонта и поддержания материальной части в хорошем состоянии служит выполненная на шасси КамАЗа мастерская технического обслуживания МТО-УБ2. О ней известно лишь специалистам, однако без такой подмоги эксплуатация танков и боевых машин пехоты была бы сильно затруднена.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
Продукция
БМП-3
БМП-3М
БРЭМ-1
БРЭМ-Л
Горец БА
ПКМ
СВД
Система поражения "Ратник"
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
КАМАЗ
Похожие новости
23.03.2018
Иракская армия получила новые российские тягачи и броневики "Горец-М"
27.06.2012
Номенклатура СВ составляет более 21% в балансе поставок «Рособоронэкспорта», на технику ПВО приходится свыше 11%
08.06.2012
«Рособоронэкспорт»: российские премьеры на «Евросатори-2012»
01.07.2010
Танки рвутся в бой на рынок
16.06.2008
"Рособоронэкспорт" представит новые разработки на "Евросатори - 2008"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.06 17:37
  • 106
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 16.06 15:49
  • 3
Осталось 75 дней до "Армии Онлайн"
  • 16.06 15:43
  • 6
Рогозин сравнил работу «Роскосмоса» с картинами да Винчи
  • 16.06 14:57
  • 294
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
  • 16.06 14:30
  • 1
The National Interest (США): во время Второй мировой войны у русских солдат вообще не было носков
  • 16.06 14:05
  • 8
Началась финальная сборка Ил-114-300
  • 16.06 13:32
  • 39
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 16.06 13:16
  • 5
Модернизированная бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2МБ «Бекас»
  • 16.06 13:08
  • 2
Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО
  • 16.06 13:05
  • 61
Ижевский завод "Купол" разработал программу модернизации ЗРК "Оса-АКМ"
  • 16.06 13:04
  • 1
Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии
  • 16.06 12:53
  • 1
Комплексы "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года
  • 16.06 12:51
  • 1
Александр Леонов: ЗРК "Бук-МЗ" остается основным средством прикрытия войск и объектов общевойскового объединения
  • 16.06 11:09
  • 2
Polityka (Польша): ни Форта, ни дополнительных войск США
  • 16.06 11:07
  • 1
Перекраску F-16C под Су-57 наладили в США