Италия продолжает рассматривать вопрос по продаже крупного пакета вооружений Египту

ЦАМТО, 15 июня. Как заявил 10 июня в итальянском парламенте министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, рассмотрение вопроса выдачи разрешения на продажу двух фрегатов FREMM Военно-морским силам Египта "все еще продолжается".

По его словам, как сообщает Jane's Group UK Limited, в настоящее время в МИДе рассматриваются технические и юридические вопросы продажи, а правительство проводит оценку политической составляющей проекта.

Следует отметить, что комментарии министра противоречат опубликованному 8 июня сообщению агентства ANSA, в котором со ссылкой на источники, близкие к продаже, было заявлено, что премьер-министр Джузеппе Конте одобрил продажу фрегатов FREMM класса "Бергамини", (F-588) "Спартако Шергат" (Spartaco Schergat) и (F-589) "Эмилио Бьянки", за 1,2 млрд. евро (1,3 млрд. долл.) после состоявшегося накануне разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Спущенные на воду в январе 2019 года и январе 2020 года фрегаты были построены для ВМС Италии, но пока не приняты на вооружение.

Итальянские СМИ сообщают, что соглашение о продаже кораблей является частью более крупного пакета, который включает еще четыре фрегата, 20 корветов на основе проекта кораблей класса "Фаладж", заказанных ВМС ОАЭ компании Fincantieri, 24 многоцелевых истребителя "Тайфун", 24 реактивных УТС M-346 и разведывательный спутник.

В мае также подтвердилось размещение ВС Египта заказа на поставку 24 вертолетов AW-149 и восьми вертолетов AW-189 разработки группы Leonardo стоимостью около 871 млн. евро.

Проект продажи столь крупного пакета ПВН Египту вызвал в Италии споры из-за обвинений руководства этой арабской страны в нарушении прав человека, особенно в свете продолжающегося парламентского расследования смерти итальянского студента Джулио Реджени, которого пытали и убили в Египте в 2016 году. Министерство внутренних дел Египта заявило, что он был убит преступниками, но имеются и утверждения, что к его смерти причастны силы безопасности Египта, подозревавшие его в шпионаже. По мнению ряда экспертов, несмотря на незавершенность расследования по делу Реджени, экономические выгоды от столь крупной сделки в условиях сложной экономической ситуации могут перевесить любые другие соображения.

Интерес Египта к закупке в Италии фрегатов FREMM и других вооружений возник после охлаждения отношений Каира с Францией. Ранее газета La Tribune сообщала, что решение президента Франции Эммануэля Макрона во время визита в Египет в январе прошлого года оказать давление на Абделя Фаттаха ас-Сиси в вопросе соблюдения прав человека, вероятно, привело к решению диверсифицировать источники поставок и обратиться к другим европейским поставщикам.