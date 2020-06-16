Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

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В западной блогосфере на днях появилась информация о том, что в Москву впервые прилетят китайские истребители пятого поколения J-20 для участия в воздушной части парада Победы. Как выясняется, евроблогеры напутали. Речь идёт не об истребителях J-20, а военно-транспортном самолёте Y-20.

Этот самолёт приземлился в аэропорту Шереметьево в минувшую субботу 13 июня, доставив в Россию военнослужащих роты почётного караула – 105 человек.

Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.

Из сообщения пресс-службы командования НОАК:

Первый перелёт Y-20 в Россию показал, что он раскрыл свой потенциал по осуществлению длительных воздушных миссий.

Самолёт Xian Y-20 совершил свой первый полёт в 2016 году. Ранее в КНР использовали в основном военно-транспортные самолёты советского (российского) производства – Ил-76.

Экипаж Y-20 – 3 человека. Максимальная взлётная масса – 220 тонн при максимальной полезной нагрузке в 66 тонн. При этом пока в Китае не говорят, перешли ли Y-20 на двигатели китайского производства WS-18, как это обозначено в планах. Первоначальные версии китайских транспортников используют российские двигатели Д-30-КП2. Дальность полёта Y-20 обозначена как 7,8 тыс. км, причём при максимальной полезной нагрузке она не превышает 4,5 тыс. км.

В репортаже CCTV говорится о том, что в Москву был направлен борт с номером 20041. Этот самолёт в самом Китае известен тем, что именно он совершил первый рейс в Ухань после закрытия города на карантин 13 февраля.

Директор центра исследований Центральной Азии Лю Вэнду:

В это особое время (во время пандемии) китайская сторона отправляет войска в Россию для участия в параде. Это свидетельствует о важной поддержке Китаем России и демонстрирует высокий уровень военного сотрудничества между двумя странами.