Сербия запустила в производство новую бронемашину

Сербия возрождает свой ВПК. Вчера, 14 июня, портал telegraf.rs сообщил о том, что компания Yugoimport SDPR открыла новый завод Borbeni složeni sistemi («Боевые композитные системы») в общине Куршумлия, на котором наладят производство новой бронемашины BOV M16 Miloš.

Машина имеет полную боевую массу от 12 до 14 т (в зависимости от конфигурации). Длина BOV M16 Miloš составляет 5,48 м, ширина — 2,48 м, высота — 2,3 м. Вместимость — восемь человек, из которых четверо размещаются в основной кабине, а ещё четверо — в десантном отделении с кормовой рампой. Бронекорпус — несущий с внедрением противоминной защиты, включая V-образное днище.

Бронемашина BOV M16 Miloš Источник изображения: telegraf.rs

Машина оснащена дизельным двигателем Cummins ISB 300 мощностью 300 л.с., совмещённым с шестискоростной автоматической трансмиссией Allison 3500SP. Скорость по шоссе — до 110 км/ч, запас хода — до 500 км. Представленный на IDEX-2017 первый прототип BOV M16 Miloš оснащался дистанционно управляемым боевым модулем М15 с 12,7-мм пулемётом.