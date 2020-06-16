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Российская газета

Военные получили около 25 тысяч АК-12 по контракту 2020 года

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО

Концерн "Калашников" поставил в войска министерства обороны России около 25 тысяч автоматов АК-12 по контракту нынешнего года.

Об этом сообщил генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов, пишет ТАСС. Всего военным поставили около 25 тысяч АК-12.

"РГ" уже сообщала о том, что оружейное производство в Ижевске досрочно справилось с контрактом 2020 года и приступило к выполнению плана госзаказа будущего года. Минобороны и концерн "Калашников" заключили трехлетний контракт на поставку Вооруженным силам России 150 тысяч автоматов АК-12 и АК-15.

АК-12 в перспективе должен заменить АК-74. Это принципиально новый автомат, он является частью экипировки "Ратник".


Светлана Цыганкова

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