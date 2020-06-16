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Российская газета

Вертолетный полк Балтфлота начал маневры на фоне учений НАТО

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В Калининградской области началось плановое летно-тактическое учение вертолетного полка морской авиации Балтийского флота. К учению привлекается весь летный и инженерно-технический состав полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, учение плановое, в нем участвуют более десяти экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8 и корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29.

Летчикам предстоит отработать огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, провести воздушную разведку и поразить воздушные цели. В морских полигонах Балтийского флота они найдут и уничтожат "вражеские" надводные корабли, а также подводные лодки - с использованием опускаемых гидроакустических станций.

Экипажи проведут пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбросят торпеды и бомбы весом от 100 до 500 килограммов.

В ходе воздушного боя пилоты отработают элементы маневрирования, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. Запланировано около 50 вылетов на учебно-боевое применение. Они будут выполняться как в дневное, так и в ночное время.

Кстати

Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения военно-морских сил стран НАТО BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и две страны-партнера альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Продукция
Ка-27
Ка-29
Ми-24
Ми-8
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
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