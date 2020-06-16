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Российская газета

Турецкие ударные дроны жгут тяжелые броневики ЛНА в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии противоборствующие стороны в ходе последних боев понесли значительные потери в бронетехнике. Речь идет о многих десятках единиц.

Причем были уничтожены не только образцы, приобретенные за рубежом в 70-80-е годы, но и новейшие боевые машины, полученные от иностранных спонсоров совсем недавно.

Например, формирования Правительства национального согласия (ПНС) регулярно лишаются прибывших из Турции бронеавтомобилей Kirpi II и Vuran. Они имеют повышенную защиту от мин и фугасов, но, как правило, выводятся из строя противотанковыми ракетами и реактивными гранатами РПГ.

К тому же слабая подготовка местных боевиков приводит к тому, что часть техники бросают после различных поломок.

Практически то же самое происходит и в Ливийской национальной армии (ЛНА). Известно, что значительную роль в выбивании бронеобъектов фельдмаршала Хафтара играют турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и Anka-S.

Так, в ходе недавних боев в районе Сирта ЛНА лишилась тяжелого 25-тонного бронетранспортера Al-Mared иорданского производства. После атаки дрона БТР потерял подвижность и загорелся. Эвакуировать в тыл его не смогли, поэтому бросили прямо на автомагистрали.

Мы уже писали о том, что ПНС также удалось захватить поврежденный современный броневик Mbombe 6x6 южноафриканской разработки.

Военные эксперты считают, что ставка сторон на легкую бронетехнику и автомобили с вооружением уже не оправдывает себя в полной мере. Ожидается, что в ближайшее время противники будут использовать друг против друга большее количество танков. Турция уже начала переброску в эту горячую точку своих М60А3. Возможно появление и других образцов.


Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
Турция
Продукция
Anka-S БПЛА
Kirpi
М-60
Компании
KADDB
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1 комментарий
№1
16.06.2020 13:04
Ну собственно наглядный пример того, для чего я в свое время предлагал создать новый зак кал. 57мм и УАС по лазерному лучу для него (из наработок КБ. Нудельмана). Еще задолго до появления ОКР Деревация.

Ну видимо не ошиблись, теперь дело за конструкторами, довести начатое до конца и все таки кроме снарядов с управляемой точкой подрыва, создать снаряд, управляемый на всей траектории полета.
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