Глава Минобороны Японии заявил о намерении отказаться от американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore

ЦАМТО, 15 июня. Глава Минобороны Японии Таро Коно заявил о намерении отказаться от размещения на территории страны двух американских наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в связи с их стоимостью, сроками развертывания и рядом технических проблем, передает "РИА Новости".

"Намерены остановить процесс размещения (наземных комплексов ПРО) в связи с их стоимостью и сроками развертывания", – цитирует агентство "Киодо" слова министра.

Одной из причин Т.Коно назвал невозможность обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее пуска. Вместе с тем, глава японского Минобороны подчеркнул, что системы ПРО Aegis останутся на эсминцах Морских Сил самообороны страны, отмечет "РИА Новости".

Как напоминает агентство, правительство Японии в 2017 году приняло решение о размещении на территории страны двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Их планировалось развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае, как ожидалось, радиус их действия мог бы покрыть всю Японию. Стоимость каждой системы ПРО оценивалась в 100 млрд. иен (около 890 млн. долл.), а введение в строй планировалось до 2023 года.