О проблемах Индии с реактивными двигателями для истребителей

Источник изображения: Википедия/Jagan Pillariseti (http://bharat-rakshak.com), Википедия/Pradeep.esg

Индия является одним из крупнейших покупателей на мировом рынке вооружений, включая и боевые самолеты. Но в последние годы в стране активно ведется работа по укреплению собственной военной промышленности.

Индийским самолетам нужен индийский двигатель

Особое внимание Индия уделяет переоснащению и перевооружению авиационного парка своих ВВС. Политику Нью-Дели можно понять: страна граничит сразу с двумя враждебно настроенными государствами – Китаем и Пакистаном, причем с последним пограничные вооруженные конфликты вспыхивают постоянно. При этом миролюбивой в этом плане трудно назвать и саму Индию.

Большую роль в обеспечении обороноспособности Индии играет истребительная авиация, однако легкие истребители, используемые военно-воздушными силами страны, постепенно устаревают. Выходом из сложившейся ситуации, помимо приобретения истребителей последнего поколения за границей, является и производство собственных самолетов.

Индийская программа по созданию многоцелевого истребителя была начата еще в далеком 1983 году, но первый полет легкого многоцелевого истребителя Tejas имел место только в 2001 году, а контракт на поставку ВВС Индии первых 40 серийных самолетов HAL Tejas был подписан только в 2012 году.

Конечно, как отмечают многие эксперты, Tejas практически по всем параметрам уступает современным истребителям, производимым в США, Европе или России. И, тем не менее, индийское руководство не собирается останавливать работу над дальнейшим совершенствованием собственного самолета, что не отменяет закупки истребителей иностранного производства. Однако перспективы дальнейшего выпуска собственных самолетов связаны с созданием индийских реактивных двигателей.

Долгие испытания двигателя Kaveri

Еще в 2010 году, десять лет назад, в России, в подмосковном Жуковском прошли испытания авиационного реактивного двигателя Kaveri индийского производства. Испытания проводились на базе транспортного самолета Ил-76, к которому был присоединен двигатель.

Источник изображения: Википедия/Jagan Pillariseti (http://bharat-rakshak.com), Википедия/Pradeep.esg

Разработку двигателя Kaveri осуществлял Научно-исследовательский институт газовых турбин (GTRE) по заказу Организации оборонных исследований и разработок (DRDO. Kaveri представляет собой двухконтурный турбореактивный реактивный двигатель. Но, несмотря на более чем тридцатилетнюю историю разработок, «до ума» двигатель пока еще не доведен.

В 2015 году были обнаружены шумы на полной тяге во время испытаний, причем долгое время инженеры не могли ответить на вопрос о происхождении шумов. Также были обнаружены вспышки в форсажном режиме, свидетельствующие о проблемах с системой подачи топлива.

Затем было решено использовать двигатель Kaveri в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), но это не решало проблемы отсутствия собственного реактивного двигателя для истребителей. Тем более, что в Индии существует огромный спрос на реактивные двигатели. В этой связи в Индии всё больше растёт сомнение относительно того, что страна способна без внешней помощи создать собственный истребитель пятого поколения, тем более в сжатые сроки.